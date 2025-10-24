Du « fricotto » aux champignons aux œufs soufflés en pâte : cinq adresses gourmandes dans le caza de Batroun

Batroun, ville emblématique du littoral libanais, devenue l'endroit « in » en été, regorge encore de restaurants simples, tous plus savoureux les uns que les autres. Mais qu’en est-il des trésors cachés au-delà de ses remparts marins ? Entre panoramas montagneux à couper le souffle, oliveraies à perte de vue, empreintes de civilisations anciennes et habitants du terroir hospitaliers, le caza de Batroun dévoile une authenticité rare, où la nature et la tradition s’entremêlent. Et comme toute région qui vit au rythme de la terre et de la mer, le caza recèle également plus d’une pépite culinaire, des adresses singulières où l’on déguste le Liban dans toute sa générosité. Nous vous vous emmenons aujourd’hui à la découverte de ces tables qui font la richesse gourmande de la région de Batroun.

Furn Dalal : la boulangerie qui allie chaleur du cœur et saveurs authentiques

Au cœur de Chabtine, ce charmant village niché dans les montagnes du caza et réputé pour ses plus de 70 maisons d’hôtes, se cache un petit trésor pour les amateurs de boulangeries artisanales. Le Furn Dalal est une adresse authentique et sans prétention, qui régale le village et ses environs depuis 1991. Fondée par Dalal Najam, cette boulangerie qui porte son prénom est née d’une passion simple : l’amour du bon goût et de l’art de travailler la pâte pour en faire des créations gourmandes. Ici, tout est fait maison avec des ingrédients biologiques : les œufs proviennent de leurs propres poules, les légumes du potager familial, et le zaatar est cueilli dans les forêts avoisinantes. La spécialité du lieu, ce sont les fameux œufs soufflés : des œufs assaisonnés à l’huile d’olive maison, au sel et au poivre, déposés sur une pâte avant d’être enfournés, créant un délicieux mélange à la fois croustillant et fondant. Mais au-delà des saveurs, c’est l’accueil de Dalal et de sa famille qui rend l’expérience inoubliable. Leur chaleur, leur bienveillance et leur sens du partage transforment chaque visite en un moment d’authenticité et de convivialité.

Prix : man'ouché à partir de 3$

Adresse: à 100 mètres en descente de l'église Mar Edna, prenez la gauche puis avancez tout au bout de la montée. La boulangerie se trouve sur votre gauche.

Retrouvez l’adresse en cliquant ici

Instagram : furn_dalal

Numéro de téléphone : 78 88 27 78 / 03 36 62 04.

Horaires : ouvert toute la journée.

À Biomass, le goût du bio se mêle à celui du partage

Au bout d’une route sinueuse du village de Jrabta, bordée de gros rochers et offrant une vue imprenable sur les montagnes du caza de Batroun, se trouve le restaurant Biomass. Établi en 2015 par l’entrepreneur Joseph Massoud, créateur de la marque éponyme de produits biologiques, et aujourd’hui repris par son fils Mario, ce lieu est devenu un véritable écosystème à part entière. Le concept du « farm to table » est au cœur du projet : les femmes du village y occupent une place centrale en cuisine. L’équipe, composée exclusivement d’habitants du coin — étudiantes, serveurs, artisans —, incarne une communauté soudée autour du restaurant.

Au menu, un vaste buffet propose des plats traditionnels revisités avec une touche contemporaine. On y découvre notamment le fricotto, création unique de Biomass, qui marie le frikeh libanais au risotto italien aux champignons. Les amateurs de viande ne sont pas en reste : les makaneks de porc au miso sont l’une des spécialités les plus originales. Tout au long de la journée, des stands de falafel, de grillades et de saj ravivent les papilles des visiteurs. Le décor est tout aussi exceptionnel : de grandes tablées s’installent à l’ombre d’une centaine d’arbres centenaires, créant une atmosphère paisible et authentique. Pour les familles et les groupes, les activités ne manquent pas : nourrir les poules, jouer au baby-foot, profiter des aires de jeux pour enfants… De quoi passer une véritable journée à la campagne, entre nature, gastronomie et convivialité.

Prix : entrée buffet à volonté à $55, moitié prix pour les enfants.

Adresse : sur la route principale qui mène à la basilique Sainte-Rafqa, suivez le panneau Biomass qui vous indique de tourner à gauche dans une longue montée. Poursuivez jusqu’à apercevoir le parking du restaurant.

Retrouvez l’adresse en cliquant ici

Instagram : @biomassrestaurant

Numéro de téléphone : 03 53 25 32.

Horaires : ouvert les week-ends, de 11h00 à 17h00.

À Jammal, les pieds dans la mer et la mer dans les assiettes

Adresse incontournable, le restaurant Jammal est une véritable institution où l’on déguste du poisson fraîchement pêché, les pieds presque dans l’eau. Fondé en 1981 par Joe Jammal, l’établissement débute comme un bar avant de se transformer, l’année suivante, en restaurant. Ayant résisté à l’épreuve du temps et aux années de la guerre civile, cette adresse familiale a su préserver son âme tout en perfectionnant l’art de la cuisine maritime — une cuisine qui s’allie aujourd’hui à une philosophie zéro déchet. Les légumes verts proviennent de la ferme attenante, tandis que le vinaigre et la mélasse de grenade sont faits maison. À la carte : poissons, fruits de mer et crevettes — crus, frits ou grillés — ainsi qu’une sélection de mezzés traditionnels. Au-delà des saveurs marines, Jammal propose aussi des petits déjeuners libanais et des plats saisonniers, toujours préparés avec des produits frais et locaux. Mais l’expérience Jammal ne se résume pas à la cuisine : le cadre paradisiaque et sa réputation y jouent un rôle essentiel. Les tables se déploient sur plusieurs niveaux, chacun offrant une vue imprenable sur la mer. Après une bouchée de poisson cru fraîchement pêché, les convives peuvent même prolonger le plaisir par une baignade sur la plage de galets attenante au restaurant.

Prix : le prix du poisson varie selon le poids, la pêche du jour et la saison. Petit déjeuner à partager à 24$.

Adresse : sur la route maritime de Kfarabida, à 100 mètres de Joining Beach.

Retrouvez l’adresse en cliquant ici

Site web : https://jammalrestaurant.com/

Numéro de téléphone : 03 64 00 95.

Horaires : ouvert tous les jours, sauf les mardi, de 9h00 à 18h00.

Du pain au levain de qualité et des retrouvailles entre amis au Green House Café & Bar

En empruntant la route menant à la mer, on tombe sur une pépite cachée : le Green House Bar & Café, une halte gourmande perchée avec une vue imprenable sur la côte libanaise. Fondé en 2021 par Joe Bacha, ce lieu est né d’un besoin de reconnexion humaine après les longs mois d’isolement liés à la crise du Covid. Cette attention au lien social se ressent immédiatement dans le décor : une succession de petits salons intimistes, des canapés et fauteuils assortis avec goût, invitant à la détente et à la conversation entre amis. Partout, des plantes luxuriantes ornent la salle, insufflant une atmosphère bohémienne et chaleureuse. Côté cuisine, la maison s’est fait une spécialité du pain au levain, décliné en pizzas, bruschettas et toasts garnis de produits biologiques issus du jardin. Ces saveurs rustiques se marient parfaitement à la carte des cocktails maison, à déguster face au coucher du soleil sur la Méditerranée. En hiver, l’ambiance devient plus cocooning : les visiteurs se rassemblent autour du feu pour savourer une délicieuse raclette accompagnée du pain au levain fait maison — une façon conviviale et réconfortante de chasser le froid.

Prix : bruschettas à partir de 8$ et pizzas à partir de 12$.

Adresse : sur la route principale descendant de Eddé vers la ville de Batroun, vous trouverez sur votre gauche une petite aire où se situe le restaurant.

Retrouvez l’adresse en cliquant ici

Instagram : @greenhousecafeandbar

Numéro de téléphone : 70 11 53 10.

Horaires : du lundi au vendredi, ouvert à partir de 15h. Le week-end ouverture à 10h30.

Day3etna : entre terroir et communauté, une table au goût d’appartenance

Si la philosophie « on n’est jamais mieux servi que par soi-même » devait prendre la forme d’un restaurant, ce serait sans doute Day3etna, à Ghouma. Fondé il y a neuf ans par le couple Toni et Mira Francis, ce lieu est né d’une idée simple : « Nous aimons manger et partager un repas avec notre communauté. » Le nom du restaurant, Day3etna, qui signifie « notre village » en arabe libanais, est un hommage à leur désir de créer un cocon où l’on mange, boit et danse entre voisins, dans une atmosphère conviviale et authentique. La carte met à l’honneur la cuisine libanaise, avec une attention particulière portée à la viande, domaine d’expertise de Toni Francis, boucher de profession, qui prépare lui-même tous les plats servis au restaurant. Day3etna est notamment réputé pour ses fwaregh — de savoureux intestins farcis au riz, assaisonnés avec soin et selon la tradition. Pour les palais plus classiques, on y retrouve tous les incontournables du mezz﻿é﻿ libanais : fattouche, warak enab, ou encore des poissons locaux, à déguster avec un verre d’arak maison.

Adresse : en entrant dans Ghouma, continuez sur la route principale jusqu’à apercevoir, sur votre gauche, le panneau du restaurant, de type panneau de ville. Poursuivez ensuite la montée : le restaurant se trouve sur votre droite.

Retrouvez l’adresse en cliquant ici

Instagram : @day3etna.ghouma

Numéro de téléphone : 76 403 404 / 03 413 166.

Horaires : ouvert en semaine sous réservation seulement, le weekend à partir de 11h00.