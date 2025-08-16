Art, coke et rock n’roll engagé : plongez dans votre Weekender

Chère lectrice, cher lecteur,

Entre finance et art, narcotrafiquants et haute couture, drame syrien et rock engagé, notre sélection de la semaine vous emmène aux quatre coins de l’actualité et de la culture. Installez-vous confortablement, cliquez, et laissez-vous surprendre par ces histoires fortes et singulières.

Bonne lecture !

L’Orient-Le Jour

Nadra Moussalem, l'investisseur franco-libanais qui veut marier la finance à l’art

En avril dernier, le fonds d’investissement européen Colony Investment Management, dirigé par le Franco-Libanais Nadra Moussalem, achetait 51 % des parts dans la galerie Perrotin, fondée par l’emblématique Emmanuel Perrotin, un des leaders mondiaux de l’art contemporain. Trois mois plus tard, le natif de Cannes de parents zahliotes, arrivés en France en 1975 pour fuir la guerre civile, s’octroyait comme chaque année quelques jours de vacances au Liban avec sa famille. Fouad Gemayel l’a rencontré.

La Zarra : J'ai pris conscience que j'étais arabe en arrivant sur la scène française

Menacée pour ses prises de position, la chanteuse La Zarra s’est racontée à Karl Richa, deux ans après sa sulfureuse participation à un Eurovision chaotique. Pour la première fois dans la presse, la Québécoise lève enfin le voile sur les coups d’éclat passés et son indépendance créative retrouvée.

De son vrai nom Ali Mounzer Zeaïter, ce narcotrafiquant a été tué début août lors d'une opération de l'armée libanaise. Il était à la tête d’un empire de production et de trafic de drogue, actif notamment dans la Békaa et à Beyrouth. Nemtalla Eddé dresse son portrait

​​Cet été, L’Orient-Le Jour vous propose de revisiter six collections de couture mythiques qui, chacune à sa manière, ont révolutionné les codes de la fashion-sphère contemporaine. Pour ce cinquième numéro, le grand spectacle de l’enfant terrible et excessif de la mode au sein de la maison lissée par Christian Dior.

Le 15 juillet, Mme N. était transportée à l’hôpital d’Izraa, grièvement blessée par balles à Soueida. Elle y a succombé en chemin d’une hémorragie. Sept jours plus tard, sa famille est à la recherche de sa dépouille. Caroline Hayek a cherché à retracer le chemin de la dépouille mortelle de cette femme, arrivée à Deraa, et de comprendre les circonstances de ce drame.

Entre appel au cessez-le-feu et plaidoyer humanitaire, le charismatique leader du groupe irlandais U2 prolonge l’héritage militant d’un rock devenu tribune politique, nous explique, cette semaine, Maya Ghandour Hert.

« Devenir icône », la nouvelle exposition permanente du Musée d’art moderne de la capitale libanaise plonge les visiteurs au cœur du processus d’« iconification ». Pièces rares à l’appui. Suivez Zéna Zalzal, votre guide.

Khatchig Babikian retrace son parcours personnel et politique exceptionnel depuis ses origines arméniennes jusqu’à sa longue carrière de député et de ministre au Liban. C’est le récit émouvant d’un homme façonné par l’exil, la justice et la mémoire.