Voulez-vous savoir ce qui rend une œuvre iconique ? Rendez-vous au musée Sursock de Beyrouth

Ayman Baalbaki et Youssef Hoyeck: des connexions innattendues.Photo L'Orient-Le Jour
Comment une œuvre d’art acquiert-elle le statut d’icône ? Quels sont les formes, les motifs récurrents, les figures identitaires, les lieux de mémoire et les événements marquants qui cristallisent les enjeux collectifs et façonnent l’aura d’une création artistique pour la hisser au statut de pièce iconique ?Ce questionnement, qui suscite bien des débats dans les milieux académiques et artistiques partout dans le monde, Yasmine Chemali a choisi de s’y attaquer à travers le prisme de l’art moderne et contemporain libanais. Et cela à l’occasion de la curation de la nouvelle exposition permanente du musée Sursock, qu’elle a signée sur une scénographie de Jacques Abou Khaled et de l’Atelier Meem Noon.Ex-responsable des collections du musée Sursock aujourd’hui installée en France, où elle occupe depuis 2020 le poste de directrice du Centre de...
Quand on achète une oeuvre d'Art : On achète l'objet (avec ses couleurs, son style, les traits, ses formes, son esthétique...). On "achète" aussi l'artiste et sa vie, et enfin on achète l'histoire, de l'oeuvre (sa propre biographie); On achète également sa liquidité (est elle revendable facilement, peut on gagner á sa revente...).
12 h 52, le 11 août 2025