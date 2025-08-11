Voulez-vous savoir ce qui rend une œuvre iconique ? Rendez-vous au musée Sursock de Beyrouth

Comment une œuvre d’art acquiert-elle le statut d’icône ? Quels sont les formes, les motifs récurrents, les figures identitaires, les lieux de mémoire et les événements marquants qui cristallisent les enjeux collectifs et façonnent l’aura d’une création artistique pour la hisser au statut de pièce iconique ?Ce questionnement, qui suscite bien des débats dans les milieux académiques et artistiques partout dans le monde, Yasmine Chemali a choisi de s’y attaquer à travers le prisme de l’art moderne et contemporain libanais. Et cela à l’occasion de la curation de la nouvelle exposition permanente du musée Sursock, qu’elle a signée sur une scénographie de Jacques Abou Khaled et de l’Atelier Meem Noon.Ex-responsable des collections du musée Sursock aujourd’hui installée en France, où elle occupe depuis...

