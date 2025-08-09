Menu
Société - Portrait

Du « panier » au cartel : « Abou Sallé », « roi de la cocaïne et du captagon » au Liban

De son vrai nom Ali Mounzer Zeaïter, ce narcotrafiquant a été tué mercredi lors d'une opération de l'armée libanaise. Il était à la tête d’un empire de production et de trafic de drogue, actif notamment dans la Békaa et à Beyrouth.

OLJ / Par Nemtala EDDÉ, le 09 août 2025 à 00h00,

Ali Mounzer Zeaïter, alias « Abou Sallé ». Photo non datée circulant sur les réseaux sociaux

« Abou Sallé était un véritable artiste en la matière, le meilleur ‘‘cuisinier’’ (de drogue) au Liban ! » lance Mohammad, proche du clan Zeaïter. Surnommé « roi de la cocaïne et du captagon » par les habitants de Baalbeck (Békaa) et considéré comme « plus important que Nouh Zeaïter », un parent et une autre grande figure de ce trafic toujours en cavale, « Abou Sallé », de son vrai nom Ali Mounzer Zeaïter, était l’un des narcotrafiquants les plus recherchés du pays.Condamné à mort par contumace en mars 2024 par un tribunal militaire pour le meurtre d'un soldat en 2022, il a été tué mercredi dans des affrontements avec l’armée libanaise dans le quartier de Charawné, à Baalbeck, aux cotés d’un homme A. AZ., surnommé « le Sultan » et d'un autre F.Z., selon un communiqué de l'armée libanaise. Tous trois ont « pendant des années...
