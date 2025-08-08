Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Économie - Portrait

Nadra Moussalem, l'investisseur franco-libanais qui veut marier la finance à l’art

Le fonds qu’il dirige, Colony Investment Management, a récemment acheté 51 % des parts de la galerie Perrotin.

Par Fouad GEMAYEL, le 08 août 2025 à 09h14,

Nadra Moussalem, l'investisseur franco-libanais qui veut marier la finance à l’art

Nadra Moussalem, dirigeant franco-libanais du fonds d'investissement Colony Investment Management, posant à l’hôtel Molitor dans le 16e arrondissement à Paris, dont il est propriétaire. Photo David Atlan

En avril dernier, le fonds d’investissement européen Colony Investment Management, dirigé par le Franco-Libanais Nadra Moussalem, achetait 51 % des parts dans la galerie Perrotin, fondée par l’emblématique Emmanuel Perrotin, un des leaders mondiaux de l'art contemporain. Cette acquisition conclut deux ans de pourparlers par un mariage inédit entre les mondes de la finance et de l’art, et fait de Colony Investment Management « une des premières sociétés de capital-investissement, si ce n’est la première », à investir dans une galerie d’art, selon le PDG du fonds, dont l’objectif est de faire fructifier l’argent de ses clients.Trois mois plus tard, le natif de Cannes de parents zahliotes, arrivés en France en 1975 pour fuir la guerre civile, s’octroie comme chaque année quelques jours de vacances au Liban avec sa famille. L’occasion...
En avril dernier, le fonds d’investissement européen Colony Investment Management, dirigé par le Franco-Libanais Nadra Moussalem, achetait 51 % des parts dans la galerie Perrotin, fondée par l’emblématique Emmanuel Perrotin, un des leaders mondiaux de l'art contemporain. Cette acquisition conclut deux ans de pourparlers par un mariage inédit entre les mondes de la finance et de l’art, et fait de Colony Investment Management « une des premières sociétés de capital-investissement, si ce n’est la première », à investir dans une galerie d’art, selon le PDG du fonds, dont l’objectif est de faire fructifier l’argent de ses clients.Trois mois plus tard, le natif de Cannes de parents zahliotes, arrivés en France en 1975 pour fuir la guerre civile, s’octroie comme chaque année quelques jours de vacances au Liban...
commentaires (1)

Bravo. L'Art est aussi un investissement.

Moi

10 h 07, le 08 août 2025

Commenter Tous les commentaires
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (1)

  • Bravo. L'Art est aussi un investissement.

    Moi

    10 h 07, le 08 août 2025

Retour en haut