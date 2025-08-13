La Zarra : Il n’y a plus d’excuses pour que les artistes restent silencieux sur la Palestine

Le grand public ne l’avait plus vue depuis 2023. Deux ans après sa participation ultracommentée à l’Eurovision — où elle représentait la France avec Évidemment pour ne finir « que » seizième du classement — La Zarra rompt enfin son silence médiatique, longtemps perçu par la presse comme un signe de défaite ou de résignation.Interprète aux accents dramatiques, prima donna mêlant le glamour des sixties à l’autodérision acide des comédiennes camp, la Canadienne à la réputation rugueuse et aux quelques quarante millions d’écoutes sur Spotify revendique désormais son indépendance artistique. Forte du succès de son premier opus mélo-pop, Traîtrise (2021), qui l’a menée jusqu’à Liverpool pour brandir le drapeau tricolore et tenter de décrocher, quarante-six ans après Marie Myriam, la timbale tant...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte