La Zarra : Il n’y a plus d’excuses pour que les artistes restent silencieux sur la Palestine
Menacée pour ses prises de position, la chanteuse se raconte à « L’Orient-Le Jour », deux ans après sa sulfureuse participation à un Eurovision chaotique. Pour la première fois dans la presse, la Québécoise lève enfin le voile sur les coups d’éclat passés et son indépendance créative retrouvée.
OLJ / Propos recueillis par Karl RICHA,
le 13 août 2025 à 00h00,
La Zarra, chanteuse québécoise et représentante française à l'Eurovision en 2022. Photo AFP
Le grand public ne l’avait plus vue depuis 2023. Deux ans après sa participation ultracommentée à l’Eurovision — où elle représentait la France avec Évidemment pour ne finir « que » seizième du classement — La Zarra rompt enfin son silence médiatique, longtemps perçu par la presse comme un signe de défaite ou de résignation.Interprète aux accents dramatiques, prima donna mêlant le glamour des sixties à l’autodérision acide des comédiennes camp, la Canadienne à la réputation rugueuse et aux quelques quarante millions d’écoutes sur Spotify revendique désormais son indépendance artistique. Forte du succès de son premier opus mélo-pop, Traîtrise (2021), qui l’a menée jusqu’à Liverpool pour brandir le drapeau tricolore et tenter de décrocher, quarante-six ans après Marie Myriam, la timbale tant convoitée, la chanteuse s’est pourtant laissé...
