« Cachez ces druzes qu’on ne saurait voir » : qui a tué Mme N. ?

Il y a d’abord ce sac de plastique blanc que Mahmoud* dézippe d’un geste précis, presque blasé. Et puis un corps qui apparaît d’entre ce voile pudique. Rigide. Criblé de balles. Un anonyme, un « jeune combattant arabe », dit le gardien. Il gît sur un chariot en acier, faute de place dans l’un des tiroirs réfrigérés de la morgue. Un sac, puis un autre, mais toujours pas de Madame N.

Le 15 juillet, cette femme druze a été transportée à l’hôpital d’Izraa, grièvement blessée par balles à Soueida. Elle a succombé en chemin d’une hémorragie. Sept jours plus tard, son corps, initialement déposé dans cette pièce de béton cadenassée, à l’abri des regards fiévreux massés devant l’hôpital, ne s’y trouve plus. Sa famille, désemparée, soutient alors qu’il est encore à Izraa ou dans ses environs, mais où ? Sous quelle garde ? Nul ne peut répondre. Ils se heurtent à un silence opaque, cherchant en vain à récupérer sa dépouille mortelle.

Cet établissement hospitalier du gouvernorat de Deraa a accueilli quotidiennement, depuis le 13 juillet, des dizaines de blessés et tués dans les affrontements dans la province de Soueida entre des combattants bédouins et des factions druzes. La ville et son rif sont alors en proie aux pires exactions : pillages, incendies, exécutions sommaires contre des civils druzes imputés aux Bédouins armés et aux forces gouvernementales intervenues dès le lendemain au prétexte de juguler le chaos. Les violences se poursuivent durant plusieurs jours malgré un accord de cessez-le-feu signé le 16 juillet. Le bilan humain varie selon les sources : l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) décompte 1 600 morts tandis que le ministère syrien de la Santé a avancé un bilan plus conservateur de 301 morts et 1 971 blessés au 19 juillet.

Un mois plus tard, l’accès à la région reste limité malgré l’arrêt des combats et les autorités syriennes avancent sur une corde raide : condamner les exactions pour sauver la face, maintenir une autorité fragile dans une région instable et éviter à tout prix un conflit plus large, comme l’a mentionné le président par intérim Ahmad el-Chareh lors d’un discours le 17 juillet.

Le 15 juillet 2025, une femme, que nous appellerons Mme N., et son beau-frère Fouad* sont tués dans l’attaque de leur van pris pour cible dans les rues de Soueida. Depuis, L’Orient-Le Jour a cherché à retracer le chemin de la dépouille mortelle de la première victime, arrivée à Deraa, et de comprendre les circonstances de ce drame. À Deraa, nous avons parlé avec du personnel médical. À Jaramana, la banlieue de Damas à forte composante druze, nous avons rencontré une dizaine de proches de Mme N., dont huit survivants de l’attaque, encore hantés par ce qu’ils ont vécu.





Dans un appartement exigu, en ce dernier week-end de juillet, l’air est lourd de fumée de cigarettes et de mots tus. Marwa*, la brue de Mme N., tente de défendre l’indéfendable : « Je vous assure qu’ils sont gentils, ils sont bons », murmure-t-elle, les yeux rougis par les larmes, comme pour se convaincre elle-même. « Arrête de dire ça ! Tu n’es plus à Deraa. Ils t’ont tiré dessus ! », fulmine son beau-frère Firas*, assis sur un fauteuil, entouré d’une dizaine de membres de la famille. La mère de Mme N., âgée de 85 ans, dort profondément sur un sofa. Blessée dans le dos et encore sous le choc onze jours après les faits, elle toussote lorsque la pièce se remplit de fumée, mais semble indifférente aux récits qui se déversent autour d’elle. Atteinte d’Alzheimer, elle a peut-être oublié toute la séquence. Eux, non. Jeunes et moins jeunes se pressent pour vider leur sac : l'attaque brutale, sur une route qu’ils pensaient sûre ; l’évacuation chaotique vers Deraa ; la prise en charge médicale ; et cette peur qui les ronge depuis. Ils parlent à voix basse, comme si les murs, comme à l’époque du régime Assad, pouvaient potentiellement les trahir. Parce qu’ils craignent des représailles de la part des autorités, ils ont exigé de rester anonymes.

« Pluie de balles »

Le 13 juillet, Marwa et ses quatre enfants quittent à la hâte leur maison dans leur village – que nous ne préciserons pas pour des raisons de sécurité – en n’emportant trois fois rien. Situé à la lisière de Deraa, ils savent que la zone sera en première ligne. Ils se réfugient chez des proches durant deux jours dans le centre de Soueida. C’est là qu’ils apprennent que leur maison a été pillée et brûlée. La décision de quitter la région est inévitable. Le 15 juillet, un groupe d’une vingtaine de personnes, des membres de ces familles mais aussi des voisins, pour la grande majorité des femmes et des enfants, s'apprêtent à quitter Soueida pour Atil, un village un peu plus au Nord. Ils embarquent aux alentours de 10h dans le minivan de Fouad, un commerçant, qui se dirige vers les quartiers nord. Les rues sont vides, les habitants calfeutrés chez eux. À un carrefour, le groupe essuie des tirs et doit rebrousser chemin. « Plus vite, 3ammo (oncle) Fouad ! » crient d’une voix aiguë les plus jeunes.

Mais au rond-point al-Anqoud, le destin les rattrape. Le van, qui est suivi par une voiture de voisins, tous civils, tombe nez à nez sur des forces de la Sûreté générale. « Nous les avons vus très distinctement, et eux aussi, ils ont pu voir que nous étions des civils, des femmes et des enfants, mais ils ont quand même ouvert le feu », racontent Ghinwa* et Maria*, les deux filles de Marwa. En moins de trente secondes, tout bascule. Une balle, peut-être celle d’un sniper, transperce le cou de Fouad, qui s’effondre sur l’appui-tête, alors que sa femme, Rayane*, assise à sa droite, tente de s’emparer du volant, avant qu’un autre projectile ne lui déchire le bras droit. Shaza*, leur fille de 14 ans, essaie à son tour de prendre le contrôle du véhicule qui se retourne contre un trottoir. Impossible de déterminer combien de balles ont été tirées, mais les survivants, qui présentent des blessures graves ou légères, évoquent « une pluie de projectiles ». Shaza a la jambe gauche déchiquetée. Mme N., qui se trouvait tout à l’arrière du van, est grièvement atteinte dans le dos. La balle est ressortie à proximité du cœur. Le petit Walid*, cinq ans, frère de Shaza, est quant à lui propulsé hors du van. Il est grièvement atteint à l’abdomen.

Lorsque les tirs cessent, les protagonistes de la scène affirment que ce sont les assaillants eux-mêmes, dont ils ont aperçu les visages, qui sont venus les secourir en les extirpant du minibus. « Certains d’entre eux portaient un uniforme avec, au dos, un rectangle blanc sur lequel était inscrit direction de la Sureté générale », affirme Shaza. Des propos corroborés par d’autres rescapés. Ils disent aussi que des voitures blanches appartenant à la police militaire, ainsi que des voitures noires de la Sûreté se trouvaient sur les lieux. Sur les vingt passagers du van, une dizaine sont conduits à l'hôpital d’Izraa. Les autres, des jeunes qui n’ont été que légèrement blessés, rentrent chez eux dans le centre-ville de Soueida. Le corps de Fouad se décompose durant deux jours sur la chaussée, avant que des proches ne puissent le récupérer, après le retrait total des forces gouvernementales de la ville.





Douze jours plus tard, dans la banlieue de Damas, Ghinwa tend un téléphone cassé et maculé de sang séché : celui de sa grand-mère, Mme N. La jeune fille raconte que les forces présentes lors de l’attaque ont ramassé les portables, mais qu’elle a pu en récupérer certains et les cacher dans son sac. Les documents importants et l’argent de sa mère ont disparu… « J’ai retrouvé mon sac vide, mais je dois dire qu’ils nous ont secourus », insiste Marwa, le visage encore tuméfié dix jours plus tard. « Oui, mais après quoi ! », lâche l’une de ses filles. Ses enfants et ses proches sont exaspérés par son attitude, mais elle affirme agir ainsi « pour les protéger ». « Ils veulent se disculper. Ils nous ont assassinés puis veulent montrer au monde qu’ils soignent des druzes comme n’importe quel Syrien », argue quant à elle la sœur de Mme N. et épouse de Fouad. Elle a la tête bandée et le bras en écharpe d’où s'échappent des tiges métalliques reliées à des broches plantées dans l'humérus. Sa fille Shaza est allongée sur le sofa, la jambe gauche immobilisée.

L’attaque du van était-elle un acte prémédité ou une bavure que les forces sécuritaires ont cherché à camoufler ? Un autre incident survenu le même jour, au sein de la même famille, mais dans un autre quartier, jette une lumière crue sur le rôle de ces dernières. Suite à l’annonce d’un cessez-le-feu le 16 juillet, Damas a pris ses distances avec ces exactions, les qualifiant d’« actes honteux », et a annoncé qu’une enquête serait lancée, afin d’apaiser la communauté druze et répondre aux critiques internationales. Le 31 juillet, le ministère de la Justice a annoncé la formation d’un comité de sept enquêteurs composé de quatre juges, un haut gradé militaire et deux avocats, leur donnant trois mois pour rendre leur rapport.

« Je suis fils unique »

Mohib* grille cigarette sur cigarette. Ce jeune homme frêle de 20 ans, qui a l’air d’en avoir 16, montre ses blessures, des coups sur le torse, la tête, les côtes cassées, la jambe et la main bandées après que des balles en eurent été extraites. Il n'était pas dans le van lors de l’assaut, mais lui aussi a été attaqué par les loyalistes le 15 juillet, selon ses dires. Avec son cousin du même âge, Bachir*, ils ont cru bon descendre dans les rues avec deux kalachnikovs piquées discrètement au père du premier, pour « défendre leur quartier » de Soueida. Faisant rapidement face à un imposant arsenal militaire – des chars, des drones Shahin et de l’artillerie lourde – ils n'ont pourtant d’autre choix que de repartir dare-dare chez eux. Ils slaloment au volant d’une mobylette dans les rues de bourgs fantômes. Arrivés près du quartier dit de la police militaire, ils ne sont plus qu'à quelques mètres de la troupe. « Des hommes en uniformes officiels mais aussi d’autres aux cheveux longs et chèches comme les Idlibis », raconte Mohib. Les deux jeunes sont aussitôt désarmés et jetés à terre. Bachir implore leur pitié arguant être « fils unique », avant d'être abattu par plusieurs combattants sous les yeux de son cousin, qui se fait ruer de coups. « Ils voulaient d’abord m'écraser avec leur 4X4, puis m’ont menacé de m'égorger ou de me mitrailler. J’étais un jouet à leurs yeux », raconte Mohib, qui dit avoir vécu la scène, « dans un état second, comme en dehors de (s)on corps ». Deux combattants originaires de Deraa s’interposent pour tenter de lui sauver la vie. Une algarade s’ensuit entre eux et d’autres soldats « qui veulent en finir avec ce petit druze ». Un cheikh de Deraa, voyant le jeune homme frêle en sang, s’apprête à intervenir lorsqu’un drone israélien frappe à quelques mètres, dispersant le groupe. Mohib est emmené en voiture vers Mazraa sous des chants jihadistes. Il aperçoit un vieux cheikh druze, dont la moustache a été rasée, se faire écraser alors qu’il tentait de fuir. « J’ai vu des combattants bédouins piller des maisons et j’entendais d’autres de Deraa dénoncer cette attitude », dit-il.

Arrivé à Bousra al-Harir (province de Deraa), il est jeté dans un entrepôt avec une vingtaine de civils de Soueida. À travers la lucarne, des combattants les traitent de « collabos israéliens ». Mohib proteste. On lui lance à la figure le nom « d’Adib Chichakli (en référence à l’ancien président syrien assassiné par des opposants druzes en 1964) ». « Moi je ne sais même pas qui c’était ! Ce n’est que quand j’ai tapé son nom sur Google en arrivant à Damas que j’ai compris que je payais le prix d’un assassinat survenu soixante ans plus tôt ! C’est absurde », raconte-t-il.

Ce n’est que le lendemain, le 16 juillet, qu’on l'emmène au dispensaire de la ville pour y être soigné. Sur le chemin, des hommes à travers la fenêtre du véhicule « s’amusent » à lui donner des claques tant et si bien qu’il finit par s'évanouir. Lorsqu’il reprend connaissance, un combattant de Deraa lui susurre à l'oreille « de ne pas mentionner qu’il est un prisonnier druze ». Une semaine plus tard, c’est ce même cheikh, qui lui a sauvé la vie lors de sa capture, qui l’enverra avec une poignée d’autres en lieu sûr à Jaramana, en se présentant comme de simples déplacés. « Il m’a fait une leçon comme si c’était mon père et nous a fait conduire avec son propre véhicule aux vitres teintées », dit-il.





Les rescapés du van écoutent avec attention le récit de Mohib. Lorsqu’ils arrivent à l'hôpital d’Izraa en fin de matinée du 15 juillet, la panique est telle que personne ne sait trop quoi faire de ces nouveaux arrivants. Madame N. s’est entre-temps vidée de son sang. « Lorsqu’ils s’apprêtent à faire descendre ma tante du véhicule, je leur rétorque qu’elle est déjà morte. J'étais à ses côtés. Ils l’ont mise dans un sac et l’ont emportée », raconte Shaza, l’adolescente, le regard dans le vide. Ordre est donné de dispatcher ces blessés druzes dans cinq différents établissements en retrait de la ligne de front. « Pour notre sécurité nous disait-on, mais c'était surtout pour nous surveiller. Je pense qu’ils ne voulaient pas que la presse sache ce qui nous était arrivé », estime Marwa. Les téléphones portables seront « confisqués » sous prétexte de ne pas les « importuner ». Le personnel hospitalier ne leur accordera qu’une heure par jour de communication. Transférée à l’hôpital militaire d’al-Sanamein, elle se borne à dire à qui la questionne qu’elle ne sait pas qui leur a tiré dessus. « Tu as dit ça à Deraa sous la menace ! », s’emporte son oncle, Abou Adam, qui ne parvient pas à contenir sa colère. « Qu’ils viennent me tuer ici dans mon salon, je m’en contrefiche, nous ne devons pas nous taire », lâche-t-il.

« Voilà ce qu’il vous en coûte »

Rayane, l'épouse de Fouad, sera, elle aussi, envoyée à Sanamein, mais séparée de ses enfants. « On m’a abandonnée sur un brancard pendant plus de huit heures avant de m’emmener dans une chambre », confie-t-elle. Craignant d’être stigmatisée, elle tente de masquer son accent. Après une opération chirurgicale, un médecin l’interroge sur l’origine de ses blessures . « J’ai répondu que je ne savais pas. Et il m’a aussitôt lancé : kharjkon ! (« Bien fait pour vous ») Vous voulez être indépendants, suivre le Hijri (du nom du cheikh druze opposant au pouvoir qui a appelé à une protection internationale pour les druzes et rejeté le cessez-le-feu de juillet), voilà ce qu’il vous en coûte », raconte Rayane.

L’Orient-Le Jour s’est rendu dans cet hôpital le 22 juillet, alors que ces dernières s’y trouvaient, mais n’a pas été autorisé à rencontrer des blessés arrivés de Soueida. Des hommes affirmant « appartenir au ministère de l’Intérieur » ont précisé que notre accréditation, délivrée par le ministère de l’Information, ne nous autorisait pas à mener des interviews dans des bâtiments militaires. Cinq jours plus tard, soit le 27 juillet, l’accès à la province de Soueida est et continue d'être totalement interdit aux médias.

Les deux enfants de Rayane sont quant à eux transférés dans deux établissements différents. Shaza, qui souffre le martyre, est laissée à l’extérieur de l'hôpital universitaire Mouwassat, à Damas. « Une partie du personnel criait « on ne veut plus de gens de Soueida ! » , raconte-t-elle. Son arrivée coïncide avec celle de blessés des frappes israéliennes sur des bâtiments gouvernementaux le 16 juillet, en soutien aux druzes. On la place dans le lot, « pour éviter d’attirer les curieux », croit savoir Shaza. À ceux qui toutefois l’interrogent, elle se contente de dire que « le van dans lequel (elle se) trouvait s’est renversé ». Dans la chambre qu’elle partage avec six autres personnes, se trouve une femme arrivée elle-aussi de Soueida. Elles ne se parleront que du regard…

Le sort du jeune Walid, âgé de cinq ans, est encore plus alarmant. Grièvement blessé, il est transporté d’urgence à l’hôpital gouvernemental de Jassem, à Deraa, sans aucun proche avec lui. Une vidéo diffusée le 16 juillet par un journaliste syrien montre l’enfant sur son brancard, luttant pour sa vie. Face à la caméra, un médecin prétend officiellement qu’« un enfant de Soueida, de nos frères druzes, a été blessé par un obus israélien alors qu’il se trouvait au bord de la route »…





Lorsque son oncle, Abou Adam, vient le voir plusieurs jours plus tard suite à son transfert dans un hôpital de Damas, il dit n’avoir pas osé mentionner l’origine du garçon. « Une infirmière alaouite a tout de suite compris et m’a dit : Ne dites surtout pas que vous êtes druze », raconte-t-il. « À leurs yeux, nous sommes devenus des traîtres à la solde d’Israël », renchérit Firas. Même s’ils ne s’imaginent pas voir Soueida séparée de la Syrie, Abou Adam et Firas disent être prêts à accepter une « protection israélienne », « parce qu’il n’y a pas d’autre choix ».« Ce conflit n'oppose pas les druzes aux sunnites, mais plutôt les druzes aux extrémistes radicaux qui utilisent l'islam comme prétexte pour atteindre leurs objectifs d'exclusion et monopoliser le pouvoir. Où sont les épris de liberté, les personnes instruites, les partisans de la coexistence et les défenseurs d'un régime démocratique laïc et de l'État de droit ? » s’emporte-t-il. « Ces massacres étaient prévisibles après ceux survenus sur la côte en mars contre des alaouites », renchérit Abou Adam. Pourtant, rappelle-t-il, les druzes ont accueilli à Soueida des déplacés durant la guerre et applaudi la chute du régime Assad le 8 décembre 2024. « Malgré cela, nous restons des kuffars pour un bon nombre de nos compatriotes et nous savons que nous n’obtiendrons jamais justice », soupire Marwa. D’autant que l’espoir d’une justice véritable semble bien mince. « Les tueurs ne peuvent pas être à la fois enquêteurs et juges », s’indigne Firas, évoquant le « simulacre d’investigation » qui a suivi les massacres des alaouites. Face à cette défiance, le leader spirituel druze Hikmat al-Hijri a pris les devants. Dans un communiqué du 26 juillet, il a annoncé la création d’un comité d’enquête indépendant, composé de juges et d’avocats expérimentés, chargé de « documenter légalement les événements, garantir les droits des victimes et empêcher tout chaos qui pourrait fausser la justice ou détourner les nobles objectifs de ces efforts ». Une justice parallèle, défiant l’enquête officielle, est ainsi en marche.

Les rescapés du van sont arrivés à Jaramana, avec le Croissant-Rouge syrien, le 23 juillet, soit plus de huit jours après le drame. Depuis Soueida, l’époux de Madame N. a envoyé les documents nécessaires pour le transfert du corps, en donnant procuration à un tiers. Mais ses démarches se heurtent à un mur. Un responsable contacté au téléphone lui a demandé de signer une déclaration sur l’honneur stipulant qu’elle a été tuée « par les miliciens de Hijri ». Il s’y refuse. Le corps est finalement envoyé, sans conditions, à Damas, le 24 juillet, où elle est enterrée dans le plus grand secret, après neuf jours passés à la morgue. « Vous avez enterré ma sœur ? Elle est là ? » questionne Rayane qui éclate en sanglots. Abou Adam et Firas sont embarrassés : « Nous voulions lui épargner une souffrance de plus... »





*Les prénoms ont été changés