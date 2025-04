Philip Khoury : le « chocolat de Dubaï » devient sa « lettre d’amour à Beyrouth »

Avec cet accent élégant qui nous emporte sans escale d’Australie en Grande-Bretagne, le chef pâtissier aurait pu nous égarer et nous faire oublier, malgré lui, ses origines libanaises. Mais il suffit pour lui de revenir à ses souvenirs d’enfance, les détails des lieux, des arômes retenus, pour que son ADN retrouve naturellement sa place et qu’il y dépose ses bagages émotionnels un instant. « J’ai été baptisé au Liban ! se souvient-il. On venait en famille chaque été jusqu’à mes 14 ans. Je n’ai apprécié la beauté de ces villages que bien plus tard. Il me reste le parfum, l’arôme des pêches et des figues, que l’on cueillait des arbres. J’utilise beaucoup ces deux fruits dans mes créations… » Après avoir vécu une grande partie de son enfance et adolescence à Sydney, le jeune Philip Khoury...

