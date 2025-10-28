Menu
Portraits de chefs - Portrait

Le chef libanais Clovis Khoury à Lyon : une étoile, puis la liberté

Il est libre, Clovis. Dans son parcours, mais aussi dans la manière dont il le raconte, sans entrave. De Mechmech à Lyon, de la cuisine de la maison familiale aux fourneaux de Maison Clovis, en passant par l’obtention puis la perte de son étoile Michelin, rencontre avec un chef qui a choisi de s’affranchir des codes pour mieux se consacrer à l’essentiel.

Par Anne ILCINKAS, le 28 octobre 2025 à 15h31

Le chef Clovis Khoury posant à Maison Clovis, aujourd'hui « libéré » de son étoile. Photo Mathilda Perrot

Ses études le destinaient à être ingénieur dans l’aviation mécanique. Il a failli monter une boîte de sécurité privée. Mais il est devenu chef, étoilé qui plus est, à la tête de Maison Clovis, dans la capitale de la gastronomie française, Lyon. Né en 1970 à Mechmech, dans le caza de Jbeil, Clovis Khoury quitte le Liban en 1991, à la fin de la guerre. Arrivé en France avec un visa touristique, il découvre la gastronomie hexagonale et dépense toutes ses économies dans les restaurants. « Je n’ai pas laissé un restaurant en France. À chaque fois que je faisais 50 kilomètres, c’était comme si je mangeais dans un autre pays. J'ai trouvé ça d’une richesse incroyable. C’est ce qui m’a attiré vers ce métier. »Sommé plusieurs fois de quitter le territoire français faute de papiers, il parvient à dégotter un restaurant libanais qui l’embauche...
