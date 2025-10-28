Portraits de chefs - Portrait
Le chef libanais Clovis Khoury à Lyon : une étoile, puis la liberté
Il est libre, Clovis. Dans son parcours, mais aussi dans la manière dont il le raconte, sans entrave. De Mechmech à Lyon, de la cuisine de la maison familiale aux fourneaux de Maison Clovis, en passant par l’obtention puis la perte de son étoile Michelin, rencontre avec un chef qui a choisi de s’affranchir des codes pour mieux se consacrer à l’essentiel.
Par Anne ILCINKAS, le 28 octobre 2025 à 15h31
