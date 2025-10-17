Sélections gourmandes -
Entre crêpes gourmandes et cuisine libanaise 100 % végétalienne, cap sur cinq adresses au Chouf
Avec ses villages pittoresques, ses cascades rafraîchissantes et ses traditions bien vivantes, le Chouf regorge d’adresses où la simplicité rime avec authenticité. Des boulangeries familiales aux restaurants créatifs, chaque lieu met en avant le terroir et l’hospitalité locale. Découvrez notre sélection gourmande du Chouf, entre authenticité des saveurs et art de vivre libanais.
Par Emily CARPENTER, le 17 octobre 2025 à 14h15
