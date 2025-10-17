Entre crêpes gourmandes et cuisine libanaise 100 % végétalienne, cap sur cinq adresses au Chouf

Le Chouf est une région phare du Liban, aussi fascinante par la beauté de ses paysages que par la richesse de l’histoire qui s’est inscrite dans ses vallées. Entre villages pittoresques, nature préservée et hospitalité sincère, il s’impose comme une destination incontournable pour qui veut saisir l’essence du pays. Riche de mémoire, de traditions et de nature, il ne saurait se...

