Menu
Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas
LE LIBAN À TABLE
LE LIBAN À TABLE

Sélections gourmandes - nos sélections gourmandes

Cafés insolites, burgers et glaces au sahlab : de Zghorta à Ehden, cinq destinations culinaires à découvrir

De Zghorta et ses environs, vous connaissez sa nature sacrée, ses rivières, la vallée de Qannoubine, ses églises et ses arbres millénaires, mais saviez-vous où trouver des saveurs… asiatiques, un magnifique sahlab au parfum de cannelle, et l’incontournable et indétrônable kebbé sous toutes ses formes ?

OLJ / Par Rayanne TAWIL, le 29 août 2025 à 15h01 , mis à jour le 30 août 2025 à 00h00

Cafés insolites, burgers et glaces au sahlab : de Zghorta à Ehden, cinq destinations culinaires à découvrir

De Zghorta à Ehden, place à la kebbé, au sahlab et à une nature rafraîchissante. Photos Rayanne Tawil / Montage Jaimee Lee Haddad/ L'Orient-Le Jour

Nous avons sillonné cette région, ses routes qui grimpent et s’enfoncent dans le brouillard, pour partager avec vous nos cinq coups de cœur. Il ne s'agit pas d’arrêts touristiques, mais d’étapes gourmandes et insolites, bien que la nature soit presque dans chaque assiette, et que le froid, même durant les soirées d’été, chatouille la peau et ouvre l’appétit.Bamboo – L'Asie sur la carte libanaiseDes rues bondées de Bangkok et de Delhi, à celles, plus silencieuses, du nord du Liban, Bamboo propose les saveurs les plus audacieuses empruntées à cette Asie lointaine, l’hospitalité méditerranéenne en plus.Fondé par Fouad Honein à Zghorta, en 2017, Bamboo est rapidement devenu un endroit incontournable aux quatre coins du Liban pour les plats fusion asiatiques. Avec des succursales à Tripoli, Batroun, Jounieh et un emplacement d'été...
Nous avons sillonné cette région, ses routes qui grimpent et s’enfoncent dans le brouillard, pour partager avec vous nos cinq coups de cœur. Il ne s'agit pas d’arrêts touristiques, mais d’étapes gourmandes et insolites, bien que la nature soit presque dans chaque assiette, et que le froid, même durant les soirées d’été, chatouille la peau et ouvre l’appétit.Bamboo –...
commentaires (1)

J adore.

Marie Claude

08 h 45, le 30 août 2025

Commenter Tous les commentaires
Sur le même sujet
Recettes

Notre sélection, du moment, de recettes testées par la rédaction

La kebbé bil sanié d'Alan Geaam

La kebbé bil sanié d'Alan Geaam

14 avis
Les ouayamat (petits beignets au sirop) de Tara Khattar

Les ouayamat (petits beignets au sirop) de...

7 avis
Warak enab (Feuilles de vigne farcies) de Tara Khattar

Warak enab (Feuilles de vigne farcies) de...

8 avis
Cookies à la mode libanaise d'Alan Geaam

Cookies à la mode libanaise d'Alan Geaam

11 avis
Lahm bi ajin tripolitaine d'Alan Geaam

Lahm bi ajin tripolitaine d'Alan Geaam

5 avis
Confiture de rose (Varti anoush) d'Aline Kamakian

Confiture de rose (Varti anoush) d'Aline...

6 avis
Viande grillée aux griottes (Fishneyov khorovatz) d'Aline Kamakian

Viande grillée aux griottes (Fishneyov...

7 avis
Friké au poulet (Friké bi Djej)

Friké au poulet (Friké bi Djej)

5 avis
Kebbé de pomme de terre aux noix (Kebbe batata bi jozz)

Kebbé de pomme de terre aux noix (Kebbe...

8 avis
Samboussik feta-menthe (Chaussons feta-menthe) d'Alan Geaam

Samboussik feta-menthe (Chaussons...

8 avis
Recettes

Notre sélection, du moment, de recettes testées par la rédaction

La kebbé bil sanié d'Alan Geaam

La kebbé bil sanié d'Alan Geaam

14 avis
Les ouayamat (petits beignets au sirop) de Tara Khattar

Les ouayamat (petits beignets au sirop) de...

7 avis
Warak enab (Feuilles de vigne farcies) de Tara Khattar

Warak enab (Feuilles de vigne farcies) de...

8 avis
Cookies à la mode libanaise d'Alan Geaam

Cookies à la mode libanaise d'Alan Geaam

11 avis
Lahm bi ajin tripolitaine d'Alan Geaam

Lahm bi ajin tripolitaine d'Alan Geaam

5 avis
Confiture de rose (Varti anoush) d'Aline Kamakian

Confiture de rose (Varti anoush) d'Aline...

6 avis
Viande grillée aux griottes (Fishneyov khorovatz) d'Aline Kamakian

Viande grillée aux griottes (Fishneyov...

7 avis
Friké au poulet (Friké bi Djej)

Friké au poulet (Friké bi Djej)

5 avis
Kebbé de pomme de terre aux noix (Kebbe batata bi jozz)

Kebbé de pomme de terre aux noix (Kebbe...

8 avis
Samboussik feta-menthe (Chaussons feta-menthe) d'Alan Geaam

Samboussik feta-menthe (Chaussons...

8 avis
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (1)

  • J adore.

    Marie Claude

    08 h 45, le 30 août 2025

Retour en haut