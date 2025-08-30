Sélections gourmandes -
Cafés insolites, burgers et glaces au sahlab : de Zghorta à Ehden, cinq destinations culinaires à découvrir
De Zghorta et ses environs, vous connaissez sa nature sacrée, ses rivières, la vallée de Qannoubine, ses églises et ses arbres millénaires, mais saviez-vous où trouver des saveurs… asiatiques, un magnifique sahlab au parfum de cannelle, et l’incontournable et indétrônable kebbé sous toutes ses formes ?
OLJ / Par Rayanne TAWIL, le 29 août 2025 à 15h01 , mis à jour le 30 août 2025 à 00h00
Notre sélection, du moment, de recettes testées par la rédaction
J adore.
08 h 45, le 30 août 2025