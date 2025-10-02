Du pain tannour en pleine nature aux hamburgers de la citadelle ottomane, le Akkar en cinq adresses gourmandes

Quand on pense au Akkar, ce sont immédiatement ses forêts sauvages, ses routes sinueuses et ses villages perchés à flanc de montagne qui viennent à l’esprit. Mais derrière ces paysages accidentés se cache une scène culinaire en plein essor qui allie héritage et créativité. Des traditions centenaires aux innovations audacieuses, voici cinq étapes gastronomiques à ne pas manquer.Tannour Abou Khanjar, un petit-déjeuner inoubliable. Photo Rayanne Tawil Tannour Abou Khanjar – Pain, mezzé et légère brise de montagneCette histoire familiale qui a commencé il y a plus de 30 ans avec le pain tannour s'est aujourd'hui transformée en un restaurant qui fonctionne toute l'année. Ouvert en 2018 par son propriétaire Johnny Greig, Tannour Abou Khanjar propose un petit-déjeuner traditionnel avec les incontournables...

Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte