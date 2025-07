L Matbakh remet la cuisine au centre de Mar Mikhaël

En avril 2025, L Matbakh, un nouveau restaurant dirigé par les chefs Christine Saad et Élie Harb, a ouvert ses portes dans le quartier animé de Mar Mikhaël, sur la rue d’Arménie. En s’appuyant sur la cuisine libanaise traditionnelle, ils proposent une expérience gastronomique immersive, où la plupart des plats sont préparés en direct devant les clients.

Le concept invite à « déconstruire puis reconstruire la cuisine libanaise, tout en respectant le goût », selon Christine Saad, copropriétaire et cocheffe du lieu avec Élie Harb. Le restaurant revisite des classiques tels que le hommous, « servi avec un siphon, plus aéré, plus texturé », ou encore le fattouche, servi en bouchée. Le but ? Allier héritage et innovation, en utilisant les techniques françaises. Le menu est renouvelé trois fois par an, en fonction des saisons pour maintenir l’intérêt. Un menu dégustation de douze plats, accessible sur la table du chef de six couverts au prix de 70 dollars, côtoie une offre à la carte avec un ticket moyen de 55 dollars. Les réservations sont déjà complètes jusqu’à début septembre. Ce restaurant raffiné apporte un souffle nouveau à Mar Mikhaël, quartier où les bars se côtoient, faisant oublier la restauration classique.

Ouvert uniquement en soirée de 19h à minuit, avec un service le dimanche midi de 12h à 14h, L Matbakh fonctionne avec deux services quotidiens, le premier à 19h, le second à 21h. Les réservations pour la table du chef sont obligatoires, au vu du succès du lieu. Pour le reste, il est possible d’arriver sans réservation, « mais nous sommes quasiment complets tout l’été », rappelle cependant Christine Saad. L’équipe se compose d’environ 30 employés, dont quinze en cuisine, aux côtés de Christine et Élie.

Le projet a nécessité un investissement d’environ 800 000 dollars, dont un apport de 70 % de Christine Saad et le reste de son associé Élie Harb. L’espace de 300 mètres carrés se compose de 150 m² intérieurs et 150 m² en terrasse, ainsi que d’une cuisine dédiée à tout ce qui est plats chauds de 75 m². Au total, le restaurant compte 100 places assises, réparties équitablement entre l’intérieur et la terrasse.

L’histoire de L Matbakh commence par la reconversion audacieuse de ses deux fondateurs. Ancienne auditrice, Christine Saad travaillait dans une entreprise spécialisée dans le chauffage. Elle s’est tournée vers la gastronomie, tout comme Élie Harb, auparavant designer d’intérieur. Il y a deux ans, ils se rencontrent lors d’une formation de neuf mois au Cordon Bleu, à Tabarja, en cuisine et techniques françaises, obtenant leurs diplômes fin 2024. « Nous nous sommes dit tous les deux que nous aimerions ouvrir notre restaurant ensemble, et c’est ce que nous avons fait, en avril de l’année suivante ! »

Lors du choix de la cuisine, Élie Harb et Christine Saad se décident rapidement. « La cuisine libanaise est tellement riche, personne ne l’a encore complètement revisité ; la recréer tout en respectant l’origine et le goût initial », souligne-t-elle. Cette démarche de mariage subtil entre rigueur française et saveurs locales se décline dans chaque plat : foie de volaille en brûlée, « caviar » de café, textures repensées… L Matbakh veut casser les codes, tout en gardant l’authenticité des goûts de la cuisine libanaise.

Face au succès rapide de leur adresse, les deux fondateurs envisagent déjà de développer le concept. « Rien de concret pour l’instant, mais nous avons eu des propositions pour des franchises dans le Golfe, et même en Afrique. Nous y sommes ouverts ! » Une aventure qui déconstruit les codes de la cuisine, mais se construit un avenir.