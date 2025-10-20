Les ouvertures au Liban - Restauration
Les Chats du Quartier : un nouveau refuge à Saïfi
Le ticket moyen s’élève à 35 dollars.
Par Nagi MORKOS, le 20 octobre 2025 à 00h00 , mis à jour à 10h15
Le titre prête à confusion : j’ai cru qu’il s’agissait d’un refuge pour tous les chats égarés… or il s’agit d’un restaurant / bar… pour les humains..Dommage pour les chats qui sont beaucoup plus humains que nous, les dits humains…
10 h 31, le 20 octobre 2025