LE LIBAN À TABLE
Les ouvertures au Liban - Restauration

Les Chats du Quartier : un nouveau refuge à Saïfi

Le ticket moyen s’élève à 35 dollars.

Par Nagi MORKOS, le 20 octobre 2025 à 00h00 , mis à jour à 10h15

Les Chats du Quartier : un nouveau refuge à Saïfi

Photo fournie par l'établissement

Les Chats du Quartier est le fruit d’un projet personnel du réalisateur Pierre Sarraf et de son épouse Rana Maalouf Sarraf : « Pierre avait trouvé deux chatons abandonnés il y a quatorze ans. Depuis, ils font partie de notre quotidien. Ce lieu leur rend hommage, ainsi qu’à tous les chats de Beyrouth et leur façon de vivre. »Situé au rez-de-chaussée d’un immeuble construit dans les années 1950 par la grand-mère de Pierre Sarraf, le restaurant s’inscrit dans une continuité familiale. « Toute la famille de mon mari a vécu ici », explique Rana. « C’est notre génération qui reprend le flambeau, en redonnant vie à ce bâtiment. Quand le local s’est libéré, l’idée d’y créer un lieu de rencontre est devenue naturelle. » Le couple habite d’ailleurs le même immeuble et cette proximité donne au projet un parfum d’intimité. «C’est un projet passion....
commentaires (1)

Le titre prête à confusion : j’ai cru qu’il s’agissait d’un refuge pour tous les chats égarés… or il s’agit d’un restaurant / bar… pour les humains..Dommage pour les chats qui sont beaucoup plus humains que nous, les dits humains…

LE FRANCOPHONE

10 h 31, le 20 octobre 2025

Recettes

Notre sélection, du moment, de recettes testées par la rédaction

La ratatouille méditerranéenne de Bernard Hage

La ratatouille méditerranéenne de Bernard...

26 avis
Les mana’ichs du Chouf de Salim Azzam

Les mana’ichs du Chouf de Salim Azzam

21 avis
Le chawarma de poulet de John Achkar (et de sa téta)

Le chawarma de poulet de John Achkar (et...

34 avis
Raviolis grillés à la sauce au yaourt (Mante) d'Aline Kamakian

Raviolis grillés à la sauce au yaourt...

14 avis
La kebbé bil sanié d'Alan Geaam

La kebbé bil sanié d'Alan Geaam

18 avis
Les ouayamat (petits beignets au sirop) de Tara Khattar

Les ouayamat (petits beignets au sirop) de...

8 avis
Warak enab (Feuilles de vigne farcies) de Tara Khattar

Warak enab (Feuilles de vigne farcies) de...

8 avis
Cookies à la mode libanaise d'Alan Geaam

Cookies à la mode libanaise d'Alan Geaam

19 avis
Confiture de rose (Varti anoush) d'Aline Kamakian

Confiture de rose (Varti anoush) d'Aline...

13 avis
Lahm bi ajin tripolitaine d'Alan Geaam

Lahm bi ajin tripolitaine d'Alan Geaam

9 avis
Commentaires (1)

  • Le titre prête à confusion : j’ai cru qu’il s’agissait d’un refuge pour tous les chats égarés… or il s’agit d’un restaurant / bar… pour les humains..Dommage pour les chats qui sont beaucoup plus humains que nous, les dits humains…

    LE FRANCOPHONE

    10 h 31, le 20 octobre 2025

