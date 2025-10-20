Les Chats du Quartier : un nouveau refuge à Saïfi

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google

Les Chats du Quartier est le fruit d’un projet personnel du réalisateur Pierre Sarraf et de son épouse Rana Maalouf Sarraf : « Pierre avait trouvé deux chatons abandonnés il y a quatorze ans. Depuis, ils font partie de notre quotidien. Ce lieu leur rend hommage, ainsi qu’à tous les chats de Beyrouth et leur façon de vivre. »Situé au rez-de-chaussée d’un immeuble construit dans les années 1950 par la grand-mère de Pierre Sarraf, le restaurant s’inscrit dans une continuité familiale. « Toute la famille de mon mari a vécu ici », explique Rana. « C’est notre génération qui reprend le flambeau, en redonnant vie à ce bâtiment. Quand le local s’est libéré, l’idée d’y créer un lieu de rencontre est devenue naturelle. » Le couple habite d’ailleurs le même immeuble et cette proximité donne au projet un parfum d’intimité. «C’est un projet passion....