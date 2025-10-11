Les ouvertures au Liban - Restauration
Kopper, le bistrot-bar raffiné au rez-de-chaussée de The Key
Ouvert depuis le début du mois d’octobre, Kopper est le tout nouveau café-bistrot-bar niché dans The Key, l’aparthôtel haut de gamme situé proche du rond-point de Adlieh.
L'OLJ / Par Nagi MORKOS, le 12 octobre 2025 à 00h00
Habituée du Key Hotel depuis son ouverture, je fais confiance à JRW hospitality pour faire de ce resto, â l’image de l’hôtel, un lieu chaleureux, convivial, discrètement luxueux, loin du luxe tapageur de certains restos de Beyrouth. Bon vent!
10 h 42, le 12 octobre 2025