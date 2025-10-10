Menu
LE LIBAN À TABLE
LE LIBAN À TABLE

Du plus généreux au plus traditionnel, le « lahm bi aajin » à Paris en cinq adresses gourmandes

Le lahm bi aajin compte parmi les incontournables de la boulangerie libanaise. Surnommée la « pizza du Levant », cette galette garnie de viande hachée – de bœuf ou d’agneau – mêlée à un mélange de tomates, d’épices et d’oignons séduit tous ceux qui y goûtent. Popularisé par les quelques fours libanais et turcs installés à Paris, il trouve aujourd’hui une place de choix à la table des restaurants. L’Orient-Le Jour a sélectionné cinq adresses où goûter et savourer ce mets emblématique, qu’il soit servi en man’ouché ou en sandwich, tout juste sorti du four.

Par Mathilde LAMY de la Chapelle, le 10 octobre 2025 à 16h21

À Paris, le « lahm bi aajin » connaît un franc succès. Photo M.L.

Man’ouché, un « lahm bi aajin » classique. Photo M.L. Man’ouché, le « lahm bi aajin » le plus traditionnelMan’ouché est une institution du centre de Paris, tenue depuis plus de vingt ans par la même famille et aujourd’hui dirigée par les frères Pierre et Jad. Derrière les fourneaux, leur sympathique équipe s’affaire pour préparer le lahm bi aajin dans les règles de l’art. La galette est fine et croustillante grâce à sa double cuisson, au four à pain puis au saj. La garniture est relevée et bien assaisonnée. À la carte, on retrouve également les autres incontournables de la street-food libanaise – chawarma, falafel ou encore kebbé. Et pour terminer le repas sur une note fraîche et sucrée, quelques pas suffisent pour se rendre chez le glacier Bachir.Prix : pièce à 7 €.A retrouver sur Instagram Adresse : 62 rue Rambuteau, 75003...
