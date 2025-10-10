Sélections gourmandes -
Du plus généreux au plus traditionnel, le « lahm bi aajin » à Paris en cinq adresses gourmandes
Le lahm bi aajin compte parmi les incontournables de la boulangerie libanaise. Surnommée la « pizza du Levant », cette galette garnie de viande hachée – de bœuf ou d’agneau – mêlée à un mélange de tomates, d’épices et d’oignons séduit tous ceux qui y goûtent. Popularisé par les quelques fours libanais et turcs installés à Paris, il trouve aujourd’hui une place de choix à la table des restaurants. L’Orient-Le Jour a sélectionné cinq adresses où goûter et savourer ce mets emblématique, qu’il soit servi en man’ouché ou en sandwich, tout juste sorti du four.
Par Mathilde LAMY de la Chapelle, le 10 octobre 2025 à 16h21
