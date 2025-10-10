Du plus généreux au plus traditionnel, le « lahm bi aajin » à Paris en cinq adresses gourmandes

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google

Man’ouché, un « lahm bi aajin » classique. Photo M.L. Man’ouché, le « lahm bi aajin » le plus traditionnelMan’ouché est une institution du centre de Paris, tenue depuis plus de vingt ans par la même famille et aujourd’hui dirigée par les frères Pierre et Jad. Derrière les fourneaux, leur sympathique équipe s’affaire pour préparer le lahm bi aajin dans les règles de l’art. La galette est fine et croustillante grâce à sa double cuisson, au four à pain puis au saj. La garniture est relevée et bien assaisonnée. À la carte, on retrouve également les autres incontournables de la street-food libanaise – chawarma, falafel ou encore kebbé. Et pour terminer le repas sur une note fraîche et sucrée, quelques pas suffisent pour se rendre chez le glacier Bachir.Prix : pièce à 7 €.A retrouver sur Instagram Adresse : 62 rue Rambuteau, 75003...