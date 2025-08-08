Menu
De la légendaire kebbé aux longs déjeuners avec vue sur cascade, Jezzine en cinq adresses gourmandes

Cet été, « L’Orient-Le Jour » est parti sur les routes du Liban à la recherche d’adresses gourmandes. Aujourd’hui, cap sur Jezzine, à la découverte d’assaliyeh mielleux à souhait ou encore de kebbés fondants.

Par Emily CARPENTER, le 08 août 2025 à 00h00,

De la légendaire kebbé aux longs déjeuners avec vue sur cascade, Jezzine en cinq adresses gourmandes

Les nouritures terrestres de Jezzine. Photos Laurent Selinder/Montage Jaimee Lee Haddad/L'OLJ

Jezzine ne se raconte pas, elle se vit. Accrochée aux hauteurs du Liban-Sud, cette ville séduit par son charme discret et son atmosphère suspendue dans le temps. Ici, les traditions artisanales côtoient des panoramas vertigineux : la célèbre cascade s’élance avec majesté le long des falaises, tandis que les forêts de pins s’étendent à perte de vue. De Jezzine, vous connaissez sûrement déjà les célèbres couteaux artisanaux, le sérail ottoman – le palais Serhal – ou encore la grotte légendaire où se réfugia Fakhr el-Din II en 1633. Pour vous, nous y avons découvert des trésors culinaires souvent méconnus, soigneusement préservés par les habitants.Furn Zahka, le meilleur pain de Jezzine  Pour goûter le meilleur pain et la meilleure man’ouché de Jezzine, direction Furn Zahka. Cette boulangerie authentique nous fait...
