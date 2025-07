Café insolite, burger et glace à l'achta : le Koura en cinq destinations culinaires à découvrir

De la région du Koura, vous connaissez probablement les oliveraies à perte de vue et les humbles chapelles en pierre. Mais savez-vous où trouver un café improbable, une glace au goût de l’enfance ou des manakichs ultra fondantes ? L’Orient-Le Jour a sillonné cette région, ses routes ensoleillées et ses villages qui vivent encore au rythme des récoltes, pour partager avec vous cinq adresses. Il ne s'agit pas d’arrêts touristiques, mais d’étapes gourmandes, où la man’ouché est bien chaude, les légumes frais, les falafels croustillants et la glace onctueuse.Crop, « From Farm to Table »Caché dans les collines tranquilles de Ras Maska, Crop LB est un véritable joyau qui sert des produits de la ferme à la table. Ici, plus qu’ un concept, c’est presque une philosophie. Le restaurant cultive ses propres...

