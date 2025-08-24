Menu
LE LIBAN À TABLE
Variations autour d’un thème - Hommes aux fourneaux

Les mana’ichs du Chouf de Salim Azzam

La cuisine n’est (clairement) pas son sujet de prédilection. Et pourtant, Salim Azzam, designer de mode, s’est enrôlé, volontairement, pour la saison 2 de notre série « Hommes aux fourneaux ». Découvrez sa recette !

Par Carla HENOUD, le 24 août 2025 à 09h48

Salim Azzam pas peu fier de ses mana'ichs. Photo Ali Baalbaky

  • Préparation 60 min

    Cuisson 10 min

  • Portions

    4 personnes

  • Difficulté

    Facile

INGRÉDIENTS
  • Pour la pâte
  • 10 cuillères à café de farine
  • ½ c. à. c de sel
  • Un soupçon de levure bio
  • 2 verres d’eau potable tiède
  • Farine
  • Pour l’assaisonnement
  • ½ tasse à café d’huile d’olive
  • 1 cuillère à soupe de thym séché
  • 3 c. à s. de kichik déjà prêt
  • 2 c. à c. de poivre rouge
  • 1 c. à. c de sésame
Préparation Les mana’ichs du Chouf
  1. Dans un saladier, mélanger la farine avec le sel et la levure.
  2. Verser l’eau tiède et malaxer jusqu’à obtention d’une pâte lisse et ferme. La quantité d’eau peut varier avec la qualité de la farine.
  3. Avec un couteau, découper la pâte en cinq parties égales pour en faire 5 pièces.
  4. Les couvrir et les laisser reposer une heure dans un endroit plutôt chaud.
  5. Une fois la pâte levée, étaler les boules en cercles. Si vous êtes en forme, vous pouvez tenter de faire tournoyer la pâte, comme le font les pizzaiolos.
  6. Les couvrir du zaatar mélangé à l’huile et aux graines de sésame ou de la garniture de votre choix.
  7. Préchauffer le four à 220 °C (ou à température élevée s’il s’agit d’un four à gaz).
  8. Placer les mana’ich sur une plaque antiadhésive ou sur une pierre à cuire.
  9. Faire cuire chaque fournée pendant environ 7 à 10 minutes ou jusqu’à ce que les bords soient dorés et que la pâte soit cuite.


8 questions gourmandes 

  1. Quand avez-vous commencé à cuisiner ? Je n’ai jamais cuisiné. Aujourd’hui, pour cette première tentative, j’ai choisi une recette (que je pensais) facile.
  2. Quel est votre rapport avec la cuisine ? Mon rapport avec la cuisine est émotionnel, ma mère était végane bien avant que ce ne soit à la mode. Elle nous a appris à manger sainement et nous servait des aliments cuisinés à froid.
  3. Sucré ou salé ? Le sucré sain a toujours été présent dans notre alimentation.
  4. Gourmand ou gourmet ? Être gourmand est une insulte chez nous, surtout pour un chef. J’aime grignoter, j’ai un rapport très sain avec la nourriture.
  5. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner ? Petit déjeuner du village. Labné, mana’ich et maté.
  6. Le chef que vous admirez ? Chef Antoine, c’est le seul que je connaissais ! Aujourd’hui, à travers mes voyages, j’ai eu l’occasion d’en découvrir d’autres.
  7. Votre cuisine préférée ? J’aime découvrir de nouvelles cuisines, et surtout de nouvelles manières de préparer les pâtes. Mais je préfère les basiques et notre traditionnel petit déjeuner.
  8. Carnivore ou végétarien ? Pas de viande, pas de poulet, juste du poisson.


Salim Azzam, chef d’un jour
bio

Profondément ancré dans la terre et la culture de son village de Bater, dans les montagnes du Chouf, Salim Azzam y a puisé toute son inspiration pour créer et confectionner ses plus beaux vêtements. Malgré des études en design graphique à l’Université libanaise, le jeune homme ressent très tôt une fascination pour la broderie, sans vraiment savoir quoi en faire.

En 2016, alors graphiste chez Leo Burnett – son tracé se distingue déjà –, il est chargé par Kamal Mouzawak de dessiner le logo de Starch, un incubateur de mode créé par Rabih Kayrouz. Sa passion pour cet univers le rattrape et ne le quittera plus, avec deux urgences : faire partie de Starch et lancer sa première collection avec les femmes de son village. Ces femmes, sa seconde famille, font partie de sa vie tant personnelle que professionnelle. Les mettre en avant autant que son village adoré, et surtout leur rendre hommage, est pour lui une démarche cohérente. Cinq ans plus tard, avec un nouvel atelier, à Bater évidemment, où il emménage, un show-room à Gemmayzé et une renommée internationale, le jeune homme à l’accent druze reste fidèle à cette famille de cœur et à ses convictions. Ses collections, conçues comme des chapitres qui se succèdent, confirment un immense talent tant dans la conception que l’exécution de ses pièces qui, toutes, racontent une histoire, une émotion, un souvenir et un savoir-faire.

Tout est dans le tour de main

Dans la cuisine de son atelier à Bater, Salim Azzam, un sourire amusé aux lèvres, noue son tablier orné d’une broderie représentant le camion de livraison de son oncle. Entouré des femmes qui travaillent avec lui à l’atelier, il se lance, confirmant d’emblée qu’il ne sait rien de la cuisine. Toutes les femmes, avec à leur tête Joumana, Widad et Aïda, répondent à l’appel du jeune homme, visiblement dépassé. Avec son « qaf » qui souligne son appartenance, il choisit une recette facile : des mana’ich du Chouf. Salim Azzam va pétrir, tenter de jongler avec pour en faire une pâte fine, qui « a l’air triste » selon lui, pour, finalement, se résigner à s’en remettre à ses conseillères.

Et lorsqu’il lance de son français unique un « Retrouvez-moi dans L’Orient-Le Jour », on ne peut que sourire devant ce grand garçon qui ne se prend pas au sérieux. En cuisine du moins.

