Les mana’ichs du Chouf de Salim Azzam

Profondément ancré dans la terre et la culture de son village de Bater, dans les montagnes du Chouf, Salim Azzam y a puisé toute son inspiration pour créer et confectionner ses plus beaux vêtements. Malgré des études en design graphique à l’Université libanaise, le jeune homme ressent très tôt une fascination pour la broderie, sans vraiment savoir quoi en faire.

En 2016, alors graphiste chez Leo Burnett – son tracé se distingue déjà –, il est chargé par Kamal Mouzawak de dessiner le logo de Starch, un incubateur de mode créé par Rabih Kayrouz. Sa passion pour cet univers le rattrape et ne le quittera plus, avec deux urgences : faire partie de Starch et lancer sa première collection avec les femmes de son village. Ces femmes, sa seconde famille, font partie de sa vie tant personnelle que professionnelle. Les mettre en avant autant que son village adoré, et surtout leur rendre hommage, est pour lui une démarche cohérente. Cinq ans plus tard, avec un nouvel atelier, à Bater évidemment, où il emménage, un show-room à Gemmayzé et une renommée internationale, le jeune homme à l’accent druze reste fidèle à cette famille de cœur et à ses convictions. Ses collections, conçues comme des chapitres qui se succèdent, confirment un immense talent tant dans la conception que l’exécution de ses pièces qui, toutes, racontent une histoire, une émotion, un souvenir et un savoir-faire.