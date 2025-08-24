Les mana’ichs du Chouf de Salim Azzam

-
Préparation 60 min
Cuisson 10 min
-
Portions
4 personnes
-
Difficulté
Facile
- Pour la pâte
- 10 cuillères à café de farine
- ½ c. à. c de sel
- Un soupçon de levure bio
- 2 verres d’eau potable tiède
- Farine
- Pour l’assaisonnement
- ½ tasse à café d’huile d’olive
- 1 cuillère à soupe de thym séché
- 3 c. à s. de kichik déjà prêt
- 2 c. à c. de poivre rouge
- 1 c. à. c de sésame
- Dans un saladier, mélanger la farine avec le sel et la levure.
- Verser l’eau tiède et malaxer jusqu’à obtention d’une pâte lisse et ferme. La quantité d’eau peut varier avec la qualité de la farine.
- Avec un couteau, découper la pâte en cinq parties égales pour en faire 5 pièces.
- Les couvrir et les laisser reposer une heure dans un endroit plutôt chaud.
- Une fois la pâte levée, étaler les boules en cercles. Si vous êtes en forme, vous pouvez tenter de faire tournoyer la pâte, comme le font les pizzaiolos.
- Les couvrir du zaatar mélangé à l’huile et aux graines de sésame ou de la garniture de votre choix.
- Préchauffer le four à 220 °C (ou à température élevée s’il s’agit d’un four à gaz).
- Placer les mana’ich sur une plaque antiadhésive ou sur une pierre à cuire.
- Faire cuire chaque fournée pendant environ 7 à 10 minutes ou jusqu’à ce que les bords soient dorés et que la pâte soit cuite.
8 questions gourmandes
- Quand avez-vous commencé à cuisiner ? Je n’ai jamais cuisiné. Aujourd’hui, pour cette première tentative, j’ai choisi une recette (que je pensais) facile.
- Quel est votre rapport avec la cuisine ? Mon rapport avec la cuisine est émotionnel, ma mère était végane bien avant que ce ne soit à la mode. Elle nous a appris à manger sainement et nous servait des aliments cuisinés à froid.
- Sucré ou salé ? Le sucré sain a toujours été présent dans notre alimentation.
- Gourmand ou gourmet ? Être gourmand est une insulte chez nous, surtout pour un chef. J’aime grignoter, j’ai un rapport très sain avec la nourriture.
- Petit déjeuner, déjeuner ou dîner ? Petit déjeuner du village. Labné, mana’ich et maté.
- Le chef que vous admirez ? Chef Antoine, c’est le seul que je connaissais ! Aujourd’hui, à travers mes voyages, j’ai eu l’occasion d’en découvrir d’autres.
- Votre cuisine préférée ? J’aime découvrir de nouvelles cuisines, et surtout de nouvelles manières de préparer les pâtes. Mais je préfère les basiques et notre traditionnel petit déjeuner.
- Carnivore ou végétarien ? Pas de viande, pas de poulet, juste du poisson.
-
Préparation 60 min
Cuisson 10 min
-
Portions
4 personnes
-
Difficulté
Facile
- Pour la pâte
- 10 cuillères à café de farine
- ½ c. à. c de sel
- Un soupçon de levure bio
- 2 verres d’eau potable tiède
- Farine
- Pour l’assaisonnement
- ½ tasse à café d’huile d’olive
- 1 cuillère à soupe de thym séché
- 3 c. à s. de kichik déjà prêt
- 2 c. à c. de poivre rouge
- 1 c. à. c de sésame