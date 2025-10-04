Les bouchons sont de retour à Beyrouth aux heures de pointe. C’est à dire en début et fin des journées scolaires des enfants, et de celles, de travail, des parents. De notre côté de la Méditerranée, toujours ensoleillé, c’est presque le seul signe que la troisième saison est belle et bien arrivée. La saison de la reprise, d’un nouveau rythme, après la frénésie de l’été.

Pas question, pour autant, de s’enfermer ou de se refermer. Bien au contraire.

En cette rentrée, Beyrouth s’annonce riche de propositions culturelles. Pourquoi ne pas faire un saut, ce week-end, au festival de cinéma Maskoon, en attendant le retour de Beyrouth Livres, à partir du 22 octobre ?

En parlant de lecture, nous vous invitons, également, à découvrir un record sportif libanais, une entreprise franco-libanaise à succès à Paris et un peu de la vie de Claudia Cardinale.

Bonne lecture !





L'histoire rappelle presque la querelle qui avait opposé la reine de la pop Madonna à Feyrouz, en 1992. Sauf que cette fois, ce n'est autre que le chanteur canadien Drake qui suscite la controverse avec le « Wahdon Interlude », un sample de la voix de Feyrouz, tirée de son titre Wahdon (1979), composé par son fils, le regretté Ziad Rahbani. Le morceau de Drake dérange et suscite de nombreuses questions : qui en profite, qui est réduit au silence, et que signifie le fait de sampler la voix d’une nation ? Rayanne Tawil s'est penchée sur la question.

Impossible n'est pas libanais, et ils sont nombreux à nous le rappeler. Après Thierry Depolla à l'Ironman ou encore Nelly Attar en alpinisme, l'apnéiste Luciana Chbeir fait sensation au pays du cèdre. Et pour cause : depuis ce 28 septembre, elle détient le record du Liban en immersion libre, une discipline sans palmes où la corde guide la descente et la remontée du nageur. Elle a raconté ce moment et son parcours à Lyana Alameddine.

📚 Sortez vos agendas, Beyrouth Livres revient cette année pour sa troisième édition ! Véritable célébration de la culture francophone, l'événement accueillera, du 22 au 26 octobre, plus de 80 rencontres dans 20 lieux différents. Conférences, débats, lectures, expositions, projections, concerts dessinés, spectacles... découvrez ce qui se prépare.

C'est une première au Liban. Le 9 septembre, le gouvernement Salam a approuvé un projet de loi visant à créer un ministère de l'intelligence artificielle. Mais l'annonce n'a pas manqué de susciter un vif débat au sein de la communauté tech libanaise, dont certains professionnels doutent de la cohérence du projet. Stéphanie Béchara vous en parle.

Actrice de légende à la filmographie respectée et au parcours cabossé, l’artiste italo-française Claudia Cardinale est décédée le 23 septembre dernier à l’âge de 87 ans avec son lot de mystères et de questions restés en suspens. Retour sur sa vie, de son enfance au cœur du Maghreb à sa propulsion aux sommets hollywoodiens, avec Karl Richa.

Ses jus bios, pressés à froid, étaient déjà présents dans des cafés, des restaurants, des salles de sport et de yoga. Mais depuis le début de la Fashion Week parisienne, le Franco-Libanais Marc Farran croule sous les demandes. Retour sur sa success story, avec Carla Henoud.

Les friands de cinéma de genre aussi ont leur festival à Beyrouth ! Depuis le 1ᵉʳ et jusqu’au 5 octobre, le festival Maskoon du film fantastique investit le cinéma Metropolis avec une programmation audacieuse, où les voix arabes occupent une place centrale. Projections, rencontres, ateliers... nous vous détaillons sa programmation.

Diva Beirut, en 2025, est désormais une marque déposée : À l’approche de la trentaine, Serge Vahé Koukezian peut se targuer d’avoir réussi son pari, celui d’avoir emmené son alter ego féminin sur les scènes de grands festivals parisiens, à l’Institut du monde arabe et dans plusieurs cabarets d’Europe. Et ses ambitions ne s'arrêtent pas là. Mais trêve de formalités, car c'est pour une interview complètement décalée que Raphaël Abdelnour l'a rencontré.

Ehsan Norouzi ne se contente pas de regarder passer les trains, comme le suggère le titre ironique de son récit qu’on ne lâche pas. Son texte est un voyage à la fois dans le temps, la géographie et l’imaginaire iraniens que le texte retrace, franchissant des cercles successifs. L'Orient Littéraire l'a rencontré.