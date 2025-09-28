La création d’un ministère de l’IA divise la communauté tech au Liban

Le 9 septembre, le gouvernement de Nawaf Salam a approuvé un projet de loi visant à créer le premier ministère de la Technologie de l’information et de l’Intelligence artificielle (MTIIA) au Liban, une décision qui doit encore être validée par le Parlement. Cette mesure devrait transformer l’actuel ministère d’État en un ministère à part entière. Jusqu’à présent, ce portefeuille était géré par Kamal Shehadi qui occupait simultanément les fonctions de ministre des Déplacés et ministre d’État chargé de la Technologie et de l’Intelligence artificielle.

Dans un entretien accordé à la plateforme technologique émiratie *TahawulTech*, le ministre Shehadi affirme que la priorité est de « bâtir des institutions capables de propulser le Liban dans l’ère numérique, en finalisant les cadres juridiques et financiers, en offrant des services publics transparents et efficaces et en créant les conditions nécessaires pour que les talents libanais – en particulier ceux de la diaspora – puissent investir, revenir et prospérer, tout en façonnant une stratégie numérique nationale ». Aujourd’hui, seuls deux pays dans le monde disposent d’un ministère dédié à l’IA : les Émirats arabes unis et le Canada, qui a créé le sien en 2025.

Ministère de l’IA : une perte de temps ?

L’annonce a suscité un vif débat au sein de la communauté tech libanaise. Sur les réseaux sociaux, de nombreux professionnels semblent partagés.

Nicolas Farhat, directeur général de Berytech (un incubateur libanais), salue la décision, la qualifiant de « mesure opportune et importante pour le Liban ». Pour lui, un ministère dédié à l’IA est essentiel pour instaurer la confiance et renforcer la coordination. « L’IA est transversale et évolue rapidement, et le Liban ne peut pas se permettre de rester en retrait sans point de référence clair », ajoute-t-il.

D’autres voix se sont montrées plus critiques. Mohammad Najem, directeur exécutif de Smex, une organisation de défense des droits numériques travaillant à l’intersection des droits, des libertés et des technologies, s’interroge sur l’existence d’une vision cohérente derrière l’initiative. « La technologie ne peut aider un pays que lorsque les bases sont en place – infrastructures, routes, électricité, un aéroport fonctionnel, santé publique et assurances », souligne M. Najem. « Nous avons des années-lumière de retard en matière de technologie », regrette-t-il. L’expert estime que les fonds alloués à cette initiative pourraient être mieux utilisés ailleurs.

Ce sentiment est partagé par Fadi Bizri, PDG du bootcamp de codage SE Factory, qui qualifie la décision de « perte de temps et d’argent ». « Avant de créer un ministère, nous avons besoin d’une stratégie d’innovation, et avant cela, d’infrastructures, d’un internet fiable, d’un État de droit et de stabilité pour convaincre les gens de créer des entreprises localement. »

Plus nuancé, Chadi Kallab, enseignant en technologies de l’information à l’Université libano-américaine (LAU), estime qu’« il était temps que le Liban franchisse cette étape ». Il considère cette mesure comme un pas dans la bonne direction. « La création d’un ministère est une bonne étape, mais elle doit être inclusive, favoriser le développement économique et la croissance et se concentrer sur le renforcement de l’État libanais et de sa population », souligne-t-il. Chadi Kallab espère que le ministère s’appuiera sur les talents et ressources du pays, plutôt que de recourir à une expertise étrangère.

Pour Nicolas Farhat, le futur ministère peut également jouer un rôle essentiel en facilitant l’investissement, en favorisant un environnement propice aux affaires et en donnant la priorité au déploiement d’infrastructures critiques pour les start-up technologiques, à commencer par la fibre optique et la 5G. Il plaide enfin pour une coordination avec d’autres ministères – notamment ceux de l’Énergie, des Télécoms et de l’Éducation – afin d’assurer une intégration cohérente de l’IA à l’échelle nationale.