Lifestyle - Allô, Chérie?

Diva Beirut : Le visage de Najwa Karam est parfait, je veux le même !

Chaque semaine, nous soumettons une personnalité au jeu de l’interview décalée. L’idée : répondre à des questions légères, inattendues, en lien ou non avec son domaine de prédilection. Et c’est la Drag Queen Diva Beirut, armée de son outrance légendaire, qui se prête au jeu.

Propos recueillis par Raphaël ABDELNOUR, le 30 septembre 2025 à 00h00

Diva Beirut : Le visage de Najwa Karam est parfait, je veux le même !

Diva Beirut, toujours dans la démesure. Photo Aly Baalbaky/ L'OLJ

Il y a deux ans, L’Orient-Le Jour se demandait qui était cette créature nouvelle et exubérante. Si nous lui avions posé la même question aujourd’hui, nous aurions récolté une bonne claque en plein visage, administrée par une main bien manucurée.Diva Beirut, en 2025, est désormais une marque déposée. Une figure incontournable de la scène LGBTQ+ libanaise, en tout cas. Et pas seulement à Beyrouth : la Drag Queen s’est réfugiée en France depuis cet apocalyptique mois de septembre 2024, où Israël a plongé le Liban dans une guerre totale et douché les espoirs de tant d’artistes.À l’approche de la trentaine, Serge Vahé Koukezian peut déjà se targuer d’avoir réussi son pari, celui d’avoir emmené son alter ego féminin sur les scènes de grands festivals parisiens, à l’Institut du monde arabe et dans plusieurs cabarets d’Europe. Les ambitions du...
Il y a deux ans, L'Orient-Le Jour se demandait qui était cette créature nouvelle et exubérante. Si nous lui avions posé la même question aujourd'hui, nous aurions récolté une bonne claque en plein visage, administrée par une main bien manucurée.Diva Beirut, en 2025, est désormais une marque déposée. Une figure incontournable de la scène LGBTQ+ libanaise, en tout cas. Et pas seulement à Beyrouth : la Drag Queen s'est réfugiée en France depuis cet apocalyptique mois de septembre 2024, où Israël a plongé le Liban dans une guerre totale et douché les espoirs de tant d'artistes.À l'approche de la trentaine, Serge Vahé Koukezian peut déjà se targuer d'avoir réussi son pari, celui d'avoir emmené son alter ego féminin sur les scènes de grands festivals parisiens, à l'Institut du monde arabe et dans plusieurs cabarets d'Europe. Les ambitions du...
