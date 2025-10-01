L’apnéiste Luciana Chbeir bat le record libanais en immersion libre

« Vous avez battu le record national ! » Luciana Chbeir vient à peine de remonter à la surface, après avoir atteint 40 mètres de profondeur au large de Limassol, à Chypre, lorsqu’elle apprend la bonne nouvelle. Sourire jusqu’aux oreilles, l’apnéiste fait exploser sa joie. Ce dimanche 28 septembre, lors du championnat du monde d’apnée de l’Association internationale pour le développement de l’apnée (AIDA), la sportive de 33 ans a battu le record du Liban en immersion libre, une discipline sans palmes où la corde guide la descente et la remontée du nageur.Elle bat ainsi le précédent record national de Pamela Saghbini (30 m en 2022), homologué par l’AIDA. Selon la fédération, le record mondial dans cette discipline est détenu par la Croate Sanda Delija (103 m). « Représenter mon pays dans un championnat du...

