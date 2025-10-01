Drake et Feyrouz : un sample qui dérange

La sortie annoncée du morceau Wahdon Interlude, extrait du prochain album de Drake (Iceman, encore inédit), a provoqué un flot de réactions. Le rappeur canadien y sample la voix de Feyrouz, tirée de son titre Wahdon (1979), composé par son fils, le regretté Ziad Rahbani. La nouvelle a suscité curiosité, fierté, mais aussi colère et inquiétude : comment la voix emblématique du Liban se retrouve-t-elle insérée dans l’univers de la pop mondiale ?

Une voix à part

Depuis près d’un demi-siècle, Wahdon incarne l’art singulier de Feyrouz : une chanson de solitude, intime et ample, dont la puissance rappelle l’ombre d’un cèdre couvrant une vallée. Quarante-six ans plus tard, ce même enregistrement traverse les frontières et les époques pour devenir matière sonore dans l’univers du rappeur, chanteur, auteur et compositeur canadien Drake. Une translation qui interroge : hommage, appropriation ou simple effet esthétique ?

La question du droit

Derrière ce choix, beaucoup reconnaissent l’influence de Noah « 40 » Shebib, producteur libano-canadien de Drake. Habib Achour, ancien directeur du développement international à la SACEM, rappelle les règles : « Si les autorisations ont été obtenues, tout est légal. À défaut, il s’agit d’une violation du droit d’auteur. » Compositeur, auteur et producteur de l’enregistrement doivent être consultés.

Mais pour M. Achour, le problème ne s’arrête pas à la légalité : « Feyrouz est un symbole, un élément du patrimoine immatériel arabe. Sampler sa voix, même avec contrat, touche à quelque chose de sacré. »

L’histoire a déjà montré à quel point le terrain est sensible : en 1992, Madonna avait provoqué un tollé en intégrant sans autorisation l’hymne religieux El-Yawm Oulliqa Aala Khashaba dans son album Erotica. Les paroles explicites superposées à un chant sacré avaient choqué le Liban et l’ensemble du monde arabe. Aucune plainte n’avait été déposée, malgré les rumeurs persistantes d’un règlement à plusieurs millions de dollars. Mais la controverse reste gravée comme un avertissement : l’héritage de Feyrouz se protège jalousement.

Au-delà de la légalité, la réception

Pour Danny Hajjar, journaliste musical et fondateur de Rolling Stone MENA, l’affaire révèle surtout le prisme occidental : « On nous a conditionnés à croire que la culture arabe n’existe que lorsqu’elle est validée par l’Occident. Feyrouz n’a pas besoin de Drake pour l’être. » Il souligne le caractère banal du procédé : « Le hip-hop sample depuis des décennies. Ce n’est ni inédit ni révolutionnaire. » À ses yeux, l’initiative relève moins de l’hommage que de la recherche d’un « effet d’exotisme » sonore. Surtout, il dénonce un double standard : « Des musiciens arabes travaillent depuis longtemps sur des samples de Feyrouz, mais restent ignorés. Drake le fait, et cela devient une affaire mondiale. »

Mémoire et marché

Derrière le débat, une tension persiste : d’un côté, une industrie qui transforme les œuvres en marchandises ; de l’autre, la voix de Feyrouz, perçue comme une mémoire collective.

Entre la prudence de Habib Achour et la critique de Danny Hajjar, une même conclusion : ce qui est sacré ici peut être réduit ailleurs à une valeur purement décorative. En attendant que le sample résonne sous les couplets de Drake, une question demeure : reconnaissance de l’universalité de Feyrouz ou déformation de son héritage ?

Feyrouz, fidèle à son silence, ne répond pas. Sa voix, elle, continue d’exister au-delà des polémiques.

N.B. : Sollicité, l’avocat de Feyrouz, Me Fawzi Moutran, n’a pas répondu avant publication.