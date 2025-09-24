« La seule actrice saine dans un monde de névrosés » : Claudia, la Cardinale de la Méditerranée
Comédienne de légende à la filmographierespectée et au parcours cabossé,l’artiste italo-française est décédée mardi à l’âge de 87 ans avec son lot de mystères et de questions restés en suspens.
OLJ / Par Karl RICHA,
le 24 septembre 2025 à 15h41
Claudia Cardinale à ses débuts dans les années 1960. Photo DR/Rai Uno
« Comment peut-on encore me qualifier de sex-symbol à mon âge ? », s’époumone-t-elle sur un canapé ocre, entre deux gorgées d’un champagne importé spécialement pour ses yeux en amande. En blouse noire assortie à un pantalon et un pull sombre, Claudia Cardinale lève sa flûte en cristal, un sourcil arqué et le sourire aux lèvres, signalant à son attachée de presse son souhait d’écourter les entretiens qu’elle a consenti à accorder. Il est alors presque 17h en cet après-midi de mai 2017, lorsque la Sicilienne décide de rappeler ses troupes à l’ordre, à moins d’une heure d’une montée des marches qu’elle veut « mémorable ».Au dernier étage du Carlton, où elle a ses habitudes, la vue est imprenable sur la Croisette. Partout, son visage est soigneusement placardé, méticuleusement scruté par touristes et festivaliers. De la mairie au grand...
