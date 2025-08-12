Débats, concert, rencontres : « L’Orient-Le Jour » lance son premier festival à Beyrouth

La diplomatie sert-elle encore à quelque chose ? Comment continuer de créer quand tout n’est que destruction ? Le changement se mesure-t-il ? L’intelligence artificielle est-elle notre nouvelle religion ? La liberté se décrète-t-elle ?

Pour la première fois de son histoire, L’Orient-Le Jour lance son festival en plein air. Trois jours de débats et de fête ouverts à tous, les 12, 13 et 14 septembre prochain à l’hippodrome de Beyrouth, pour penser un monde en plein bouleversement.

Pour l’occasion, nous avons le plaisir de recevoir François Hollande, ancien président français, ainsi que Nawaf Salam, Premier ministre libanais. À leurs côtés, de nombreux invités venus d’horizons différents. Politiques, journalistes, artistes, militants, chercheurs et vous, lecteurs, afin d’échanger et de débattre à l’ombre des pins centenaires.

Autre moment fort de ce festival : le concert inédit d’Ibrahim Maalouf and the Trumpets of Michel-Ange. Les billets sont disponibles dans les points de vente et sur le site de Ticketing Box Office ici .

Ouverture

Fidèle à la mission de ses pères fondateurs, L’Orient-Le Jour a vocation à être plus qu’un journal écrit : il incarne une manière d’être au monde, cultivant l’ouverture et l’esprit critique. « Une certaine idée du Liban », aime-t-on rappeler dans les couloirs de la rédaction.

«Un vent de liberté», c’est aussi une parenthèse loin du tumulte extérieur, avec des espaces de détente et des activités pour tous les âges. Tandis que les plus jeunes feront des acrobaties avec Cirquenciel, les adultes pourront plonger au cœur de l’histoire tumultueuse du Moyen-Orient en parcourant les grandes unes de L’OLJ ayant marqué les cent dernières années.

Pour l’occasion, nos lecteurs les plus fidèles seront aussi à l’honneur : deux visites guidées réservées à nos abonnés seront organisées dans les rues de la capitale, sur les traces de L’Orient-Le Jour. Des anciens locaux du centre-ville à l’immeuble de Hamra, vous pourrez embarquer pour une balade inédite à travers le siècle. Le départ et l’arrivée auront lieu à l’hippodrome. Invitation et inscriptions par e-mail.

Le tout, autour de saveurs locales : les comptoirs de Tawlet vous proposeront des pauses gourmandes tout au long du festival. Falafel, saj, shawarma : les esprits vifs ont le ventre plein !





Découvrez la programmation complète :

Vendredi 12 septembre

18h –Inauguration

Nayla de Freige, PDG de L’Orient-Le Jour. En français, traduction simultanée en anglais disponible. Entrée libre.

18h30 – Invité spécial François Hollande

L’OLJ reçoit l’ancien président français. En français, traduction simultanée en anglais disponible. Entrée libre sur inscription préalable ici .





Samedi 13 septembre

15h – Ouverture des portes

Venez profiter de l’hippodrome et découvrez toutes nos activités, pour grands et petits ! Exposition L’Orient-Le Siècle – 100 ans de unes, espace restauration et détente, activités pour enfants en partenariat avec Cirquenciel... Entrée libre.

15h – Visite guidée « Sur les traces de L’Orient-Le Jour »

Balade dans Beyrouth sur les traces d’un quotidien iconique. Départ et retour à l’hippodrome. Durée : 1h30. En français uniquement. Inscription préalable en ligne requise. Réservée aux abonnés. Les invitations seront envoyées par e-mail.

17h – La politique du hashtag au Moyen-Orient : quel activisme, pour quel impact ?

Table ronde avec Lina Abou Akleh (militante, Palestine), Malek Khadraoui (journaliste, Tunisie) et Wafa Moustafa (militante, Syrie). En anglais, traduction simultanée en français disponible. Entrée libre.

18h30 – Créer sous contraintes : artistes en libertés surveillées

Avec Rita Hayek (comédienne, Liban).

En français, traduction simultanée en anglais disponible. Entrée libre.

20h30 – Concert inédit « Ibrahim Maalouf and the Trumpets of Michel-Ange »

Billets en vente en ligne et dans les points de vente Virgin Megastore. Ouverture des portes à 19h30.





Dimanche 14 septembre

15h – Ouverture des portes

Venez profiter de l’hippodrome et découvrez toutes nos activités, pour grands et petits ! Exposition L’Orient-Le Siècle – 100 ans de unes, espace restauration et détente, jeux pour enfants... Entrée libre.

15h – Visite guidée « Sur les traces de L’OLJ »

Balade dans Beyrouth sur les traces d’un quotidien iconique. Départ et retour à l’hippodrome. Durée : 1h30. En français uniquement. Inscription préalable en ligne requise. Réservée aux abonnés. Les invitations seront envoyées par e-mail.

15h – « Flash talk » avec John Achkar suivies de joutes oratoires

Joutes oratoires étudiantes présentées par le comédien libanais John Achkar. En partenariat avec l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. En français uniquement. Entrée libre.

17h – L’Orient Today avec Kim Ghattas

Conversation avec la célèbre journaliste Kim Ghattas, éditorialiste à The Atlantic et The Financial Times, autrice de Black Wave. Discussion en anglais. Entrée gratuite.

18h – L’intelligence artificielle, une nouvelle religion ?

Table ronde avec Craig Forman, Kristen Davis et Fatima Abu Salem (professeure à l’AUB, Liban). En anglais, traduction simultanée en français disponible. Entrée libre.

19h30 – Grand débat – invité spécial Nawaf Salam

L’Orient-Le Jour reçoit le Premier ministre libanais pour un moment privilégié au cœur de la capitale libanaise. En français, traduction simultanée en anglais disponible. Entrée libre sur inscription préalable ici .

20h30 – Cérémonie de clôture / 8 p.m. Closing ceremony

Nayla de Freige, PDG de L’Orient-Le Jour. En français, traduction simultanée en anglais disponible. Entrée libre.