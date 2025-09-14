Clôture en beauté du festival « Un vent de liberté »

Elie Fayad et John Achkar entourant Sarah Chehade et Anthony Bou Habib, vainqueurs des joutes oratoires. Photo Matthieu Karam/ L'OLJ
C’est dans une ambiance totalement décontractée que s’est déroulée la dernière journée du festival de L’Orient-Le Jour à l’occasion des 100 ans du journal.L’humoriste John Achkar qui va investir la scène de l'Olympia le 6 octobre 2025, et qui faisait pour la première fois partie d’un jury de joute oratoire, s’est dit » curieux de la spontanéité de la répartie sur place », et celle de la réaction des participants. Car dès 15 heures, quatre équipes issues des facultés de droit, sciences politiques, lettres, philosophie et technologie de l’USJ se sont affrontées. Les sujets, restés confidentiels jusqu’au dernier moment, leur ont été communiqués sur place. Après deux manches éliminatoires, la finale a désigné une équipe victorieuse, Anthony Bou Habib et Sarah Chehadé, choisie par un jury composé de Marie-Claude Najm Kobeh, doyenne de la...
