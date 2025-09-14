Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Lifestyle - Festival de L'Orient-Le Jour

Clôture en beauté du festival « Un vent de liberté »

Cette première édition a pris fin avec la promesse et l’espoir que ce ne sera pas la dernière…

OLJ / Par Nanette ZIADE RITTER, le 14 septembre 2025 à 20h18

Clôture en beauté du festival « Un vent de liberté »

Elie Fayad et John Achkar entourant Sarah Chehade et Anthony Bou Habib, vainqueurs des joutes oratoires. Photo Matthieu Karam/ L'OLJ

C’est dans une ambiance totalement décontractée que s’est déroulée la dernière journée du festival de L’Orient-Le Jour à l’occasion des 100 ans du journal.L’humoriste John Achkar qui va investir la scène de l'Olympia le 6 octobre 2025, et qui faisait pour la première fois partie d’un jury de joute oratoire, s’est dit » curieux de la spontanéité de la répartie sur place », et celle de la réaction des participants. Car dès 15 heures, quatre équipes issues des facultés de droit, sciences politiques, lettres, philosophie et technologie de l’USJ se sont affrontées. Les sujets, restés confidentiels jusqu’au dernier moment, leur ont été communiqués sur place. Après deux manches éliminatoires, la finale a désigné une équipe victorieuse, Anthony Bou Habib et Sarah Chehadé, choisie par un jury composé de Marie-Claude Najm Kobeh, doyenne de la...
C’est dans une ambiance totalement décontractée que s’est déroulée la dernière journée du festival de L’Orient-Le Jour à l’occasion des 100 ans du journal.L’humoriste John Achkar qui va investir la scène de l'Olympia le 6 octobre 2025, et qui faisait pour la première fois partie d’un jury de joute oratoire, s’est dit » curieux de la spontanéité de la répartie sur place », et celle de la réaction des participants. Car dès 15 heures, quatre équipes issues des facultés de droit, sciences politiques, lettres, philosophie et technologie de l’USJ se sont affrontées. Les sujets, restés confidentiels jusqu’au dernier moment, leur ont été communiqués sur place. Après deux manches éliminatoires, la finale a désigné une équipe victorieuse, Anthony Bou Habib et Sarah Chehadé, choisie par un jury...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut