Nawaf Salam, John Achkar, Kim Ghattas... Retrouvez-les au festival L'Orient-Le Jour aujourd'hui

🗣️ Nos joutes oratoires ont débuté !
Voici le sujet tiré par les étudiants pour le premier tour : « Les réseaux sociaux offrent-ils plus de liberté que les journaux traditionnels ? ».
Mais d'abord, au tour de John Achkar de monter sur scène pour détendre l'atmosphère (oui, les étudiants sont un peu stressés, et c'est normal !)
Ça va bientôt commencer !
🎤 Nous vous attendons à l’espace table ronde à 15h pour un « Flash talk » avec John Achkar ainsi que des joutes oratoires.
Pour rappel : quatre groupes d’étudiants venus des facultés de droit, sciences politiques, lettres, philosophie et technologie de l’USJ s’affronteront. Les thèmes, gardés secrets jusqu’au dernier moment, leur seront dévoilés sur place.
Deux manches éliminatoires, puis une finale : à la fin, une équipe de deux vainqueurs désignée par un jury composé de Marie-Claude Najm Kobeh, doyenne de la faculté de droit et des sciences politiques de l’USJ, du comédien John Achkar et d’Élie Fayad, corédacteur en chef de L’Orient-Le Jour.
Les joutes se dérouleront en français. Entrée libre.
Pour la deuxième journée consécutive, notre reporter et lauréate du Prix Albert Londres (2021), Caroline Hayek, emmène nos abonnés sur les traces de notre journal L'Orient-Le Jour, à travers la capitale libanais. Montez à bord !
L'humoriste John Achkar est déjà à l'hippodrome de Beyrouth, et il vous attend nombreux pour les joutes oratoires étudiantes (et un petit sketch qu'il a préparé spécialement pour vous) !
Que pensent nos festivaliers de notre événement « Un vent de liberté » ? Nous sommes allés à leur rencontre pour leur demander (on ne veut pas vous gâcher le suspense, mais ils ont l'air de s'éclater) !
Le programme de cette nouvelle journée est encore bien riche :
⏰ 15h – Ouverture
🌳 Venez profiter de l’hippodrome, découvrir notre exposition « L’Orient-Le Siècle, 100 ans de unes », vous détendre à l’espace restauration et faire participer aux vos enfants aux activités organisées en partenariat avec Cirquenciel.
L’entrée est libre.
🚌 15h – Visite guidée « Sur les traces de L’Orient-Le Jour »
Cette balade en bus dans Beyrouth avec Caroline Hayek, grand reporter (Prix Albert Londres 2021), est réservée à nos abonnés qui se sont inscrits au préalable.
🎤 15h – « Flash talk » avec John Achkar + Joutes oratoires
Quatre groupes d’étudiants venus des facultés de droit, sciences politiques, lettres, philosophie et technologie de l’USJ s’affronteront. Les thèmes, gardés secrets jusqu’au dernier moment, leur seront dévoilés sur place. Deux manches éliminatoires, puis une finale : à la fin, une équipe de deux vainqueurs désignée par un jury composé de Marie-Claude Najm Kobeh, doyenne de la faculté de droit et des sciences politiques de l’USJ, du comédien John Achkar et d’Élie Fayad, corédacteur en chef de L’Orient-Le Jour.
Les joutes, modérées par notre journaliste Nemtala Eddé, se dérouleront en français. Entrée libre
📰 17h – L’Orient Today x Kim Ghattas
Une conversation avec Kim Ghattas qui tisse des passerelles entre écriture, journalisme et enjeux régionaux. Journaliste, Kim Ghattas est aussi l’autrice de « The Secretary », un récit de voyages aux côtés de l’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton, et « Black Wave », qui analyse comment l’année 1979 – avec la révolution iranienne et le tournant conservateur de l’Arabie saoudite – a redéfini le Moyen-Orient.
La conversation, menée par la responsable de L’Orient Today, Iva Kovic, se fera anglais. L’entrée est gratuite.
🤖 18h – L’intelligence artificielle, une nouvelle religion ?
Fatima Abu Salem (professeure à l’AUB, consultante IA), Kristen Davis (experte en innovation) et Craig Forman (entrepreneur tech & médias) s’arrêteront sur une question : l’IA sera-t-elle la prochaine religion ?
Le débat, modéré par Ludovic Blecher, conseiller et membre du conseil d’administration, se tiendra en anglais, avec une traduction simultanée en français. L’entrée est libre.
💬 18h45 – Grand débat avec Nawaf Salam
Une discussion à cœur ouvert avec un Premier ministre en fonction : le Liban a rarement fait l’expérience d’un tel exercice démocratique.
À l’occasion de notre festival, un entretien exclusif aura lieu avec l’ancien président de la Cour internationale de justice. Cet entretien, mené par nos rédacteurs en chef, Élie Fayad et Anthony Samrani, se tiendra au Sérail, mais le départ des inscrits se fera depuis l'hippodrome de Beyrouth. Nous donnons rendez-vous aux personnes qui se sont inscrites à 18h45 à l’hippodrome (espace enfants). Les inscrits seront acheminés au Grand Sérail en bus et ramenés à l’hippodrome à l’issue de la discussion.
Le débat se fera en français, avec une traduction simultanée en anglais. Les inscriptions sont closes.
Les gradins étaient noirs de monde, et Maalouf et son équipe nous ont tenus en haleine jusqu'à la dernière note 🎼😮💨
L'harmonie qui règne sur scène entre les différents musiciens est impressionnante 🥁
Celle-ci est probablement notre préférée. Ibrahim Maalouf est un passionné, et ça se voit !
😍 Quel moment ! Depuis ce matin, on ne peut pas s'empêcher de regarder encore et encore les photos du concert. On vous les partage sans plus tarder 📸
C’est reparti pour une journée riche en événements, après un samedi marqué par des tables rondes intenses, sur l’engagement, l’art et la censure. Après, surtout, une soirée de fête avec le concert exceptionnel d’Ibrahim Maalouf « and the Trumpets of Michel-Ange » 🎺
👋 Bonjour et bienvenue dans notre live consacré au troisième jour du festival de L’Orient-Le Jour !
