Nawaf Salam, John Achkar, Kim Ghattas... Retrouvez-les au festival L'Orient-Le Jour aujourd'hui

Le programme de cette nouvelle journée est encore bien riche :

⏰ 15h – Ouverture

🌳 Venez profiter de l’hippodrome, découvrir notre exposition « L’Orient-Le Siècle, 100 ans de unes », vous détendre à l’espace restauration et faire participer aux vos enfants aux activités organisées en partenariat avec Cirquenciel.

L’entrée est libre.

🚌 15h – Visite guidée « Sur les traces de L’Orient-Le Jour »

Cette balade en bus dans Beyrouth avec Caroline Hayek, grand reporter (Prix Albert Londres 2021), est réservée à nos abonnés qui se sont inscrits au préalable.

🎤 15h – « Flash talk » avec John Achkar + Joutes oratoires

Quatre groupes d’étudiants venus des facultés de droit, sciences politiques, lettres, philosophie et technologie de l’USJ s’affronteront. Les thèmes, gardés secrets jusqu’au dernier moment, leur seront dévoilés sur place. Deux manches éliminatoires, puis une finale : à la fin, une équipe de deux vainqueurs désignée par un jury composé de Marie-Claude Najm Kobeh, doyenne de la faculté de droit et des sciences politiques de l’USJ, du comédien John Achkar et d’Élie Fayad, corédacteur en chef de L’Orient-Le Jour.

Les joutes, modérées par notre journaliste Nemtala Eddé, se dérouleront en français. Entrée libre

📰 17h – L’Orient Today x Kim Ghattas

Une conversation avec Kim Ghattas qui tisse des passerelles entre écriture, journalisme et enjeux régionaux. Journaliste, Kim Ghattas est aussi l’autrice de « The Secretary », un récit de voyages aux côtés de l’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton, et « Black Wave », qui analyse comment l’année 1979 – avec la révolution iranienne et le tournant conservateur de l’Arabie saoudite – a redéfini le Moyen-Orient.

La conversation, menée par la responsable de L’Orient Today, Iva Kovic, se fera anglais. L’entrée est gratuite.

🤖 18h – L’intelligence artificielle, une nouvelle religion ?

Fatima Abu Salem (professeure à l’AUB, consultante IA), Kristen Davis (experte en innovation) et Craig Forman (entrepreneur tech & médias) s’arrêteront sur une question : l’IA sera-t-elle la prochaine religion ?

Le débat, modéré par Ludovic Blecher, conseiller et membre du conseil d’administration, se tiendra en anglais, avec une traduction simultanée en français. L’entrée est libre.

💬 18h45 – Grand débat avec Nawaf Salam

Une discussion à cœur ouvert avec un Premier ministre en fonction : le Liban a rarement fait l’expérience d’un tel exercice démocratique.

À l’occasion de notre festival, un entretien exclusif aura lieu avec l’ancien président de la Cour internationale de justice. Cet entretien, mené par nos rédacteurs en chef, Élie Fayad et Anthony Samrani, se tiendra au Sérail, mais le départ des inscrits se fera depuis l'hippodrome de Beyrouth. Nous donnons rendez-vous aux personnes qui se sont inscrites à 18h45 à l’hippodrome (espace enfants). Les inscrits seront acheminés au Grand Sérail en bus et ramenés à l’hippodrome à l’issue de la discussion.

Le débat se fera en français, avec une traduction simultanée en anglais. Les inscriptions sont closes.