Un Premier ministre dans la tempête : Nawaf Salam est l’invité de « L’OLJ »

Une discussion à cœur ouvert avec un Premier ministre en fonctions : le Liban a rarement fait l’expérience d’un tel exercice démocratique.

À l’occasion du festival « Un vent de liberté », L’Orient-Le Jour a le plaisir de recevoir l’ancien président de la Cour internationale de justice pour un entretien exclusif en direct de l’hippodrome de Beyrouth.

Ancien diplomate, juriste et universitaire, le Beyrouthin a également été président de la Cour de février 2024 à janvier 2025, lorsqu’il démissionne afin de prendre la tête du gouvernement libanais, sous le nouveau mandat présidentiel de Joseph Aoun. Les espoirs sont immenses : pour toute une partie du pays, Nawaf Salam incarne alors la victoire de la réforme et du changement après des années d’impasse.

Plus de six mois après sa prise de fonctions, le bilan est plus nuancé. Le septuagénaire a déçu une partie des Libanais qui espéraient plus de résultats, plus rapidement. Mais sa fermeté sur le dossier des armes du Hezbollah, en particulier depuis l’annonce début août d’un calendrier précis afin de « garantir à l’État le monopole des armes », lui a également permis de changer de stature.

Désarmement, réformes, Israël, Syrie… Nous aborderons tous ces dossiers, sans complaisance ni tabou.

La discussion se tiendra en français, avec une traduction simultanée disponible en anglais. Elle sera suivie d’une cérémonie de clôture du festival présidée par Nayla de Freige, PDG de L’Orient-Le Jour. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Inscriptions préalables requises ici .

Retrouvez toutes les informations pratiques concernant le festival « Un vent de liberté » et découvrez l’intégralité du programme .