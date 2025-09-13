Une balade sur les traces de L'OLJ, des débats et un concert : suivez en direct la deuxième journée du festival

⏰ Il est 15H, ce qui signifie que les portes de notre festival sont ouvertes !

🌳 Venez profiter de l’hippodrome, découvrir notre exposition « L’Orient-Le Siècle, 100 ans de unes », vous détendre à l’espace restauration et faire participer aux vos enfants aux activités organisées en partenariat avec Cirquenciel.

L’entrée est libre.

Voici le programme de la journée :

🚌 15h – Visite guidée « Sur les traces de L’Orient-Le Jour »

Cette balade en bus dans Beyrouth avec Caroline Hayek, grand reporter (Prix Albert Londres 2021), est réservée à nos abonnés qui se sont inscrits au préalable.

💬 17h – La politique du hashtag au Moyen-Orient : quel activisme, pour quel impact ?

Cette table ronde, modérée par notre journaliste Stéphanie Khouri, rassemblera Lina Abou Akleh (journaliste, Fondation Shireen Abou Akleh), Malek Khadraoui (fondateur, Inkyfada.com), Wafa Moustafa (militante, The Syria Campaign).

Elle se tiendra an anglais, mais une traduction simultanée en français sera disponible.

L’entrée est libre.

🎭 18h30 – Créer sous contraintes : artistes en libertés surveillées

Cette table ronde, modérée par Maya Ghandour Hert, cheffe du service culturel, rassemblera Danielle Arbid (réalisatrice), Rita Hayek (actrice) et Hania Mroué (directrice, Metropolis Cinema).

Elle se tiendra an français, mais une traduction simultanée en anglais sera disponible.

L’entrée est libre.

🎶 20h30 – Concert inédit : Ibrahim Maalouf and the Trumpets of Michel-Ange

🕢 Ouverture des portes : 19h30

Pour les retardataires, il reste quelques billets en vente en ligne ici et chez Ticketing Box Office.