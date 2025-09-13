Une balade sur les traces de L'OLJ, des débats et un concert : suivez en direct la deuxième journée du festival

🚌 Le bus emmenant nos abonnés sur les traces de L’Orient-Le Jour, à travers la capitale libanaise, vient de partir ! Au cours de cette visite, Caroline Hayek, grand reporter à L’Orient-Le Jour et lauréate du prestigieux prix Albert Londres, racontera l’histoire centenaire de notre journal.
Découvrez l’interview qu’il avait accordée à notre journaliste, Zéna Zalzal, il y a quelques jours.
🎶L’un des moments forts de cette deuxième journée est le concert d’Ibrahim Maalouf, en plein cœur de la capitale libanaise.
Ibrahim Maalouf promet de nous emmener dans un voyage musical festif et unique en son genre. Pour les retardataires, il reste encore quelques places ! Les billets sont en vente dans les points de vente Ticketing Box Office et ici. L'ouverture des portes se fera à 19h30.
⏰ Il est 15H, ce qui signifie que les portes de notre festival sont ouvertes !
🌳 Venez profiter de l’hippodrome, découvrir notre exposition « L’Orient-Le Siècle, 100 ans de unes », vous détendre à l’espace restauration et faire participer aux vos enfants aux activités organisées en partenariat avec Cirquenciel.
L’entrée est libre.
Voici le programme de la journée :
🚌 15h – Visite guidée « Sur les traces de L’Orient-Le Jour »
Cette balade en bus dans Beyrouth avec Caroline Hayek, grand reporter (Prix Albert Londres 2021), est réservée à nos abonnés qui se sont inscrits au préalable.
💬 17h – La politique du hashtag au Moyen-Orient : quel activisme, pour quel impact ?
Cette table ronde, modérée par notre journaliste Stéphanie Khouri, rassemblera Lina Abou Akleh (journaliste, Fondation Shireen Abou Akleh), Malek Khadraoui (fondateur, Inkyfada.com), Wafa Moustafa (militante, The Syria Campaign).
Elle se tiendra an anglais, mais une traduction simultanée en français sera disponible.
L’entrée est libre.
🎭 18h30 – Créer sous contraintes : artistes en libertés surveillées
Cette table ronde, modérée par Maya Ghandour Hert, cheffe du service culturel, rassemblera Danielle Arbid (réalisatrice), Rita Hayek (actrice) et Hania Mroué (directrice, Metropolis Cinema).
Elle se tiendra an français, mais une traduction simultanée en anglais sera disponible.
L’entrée est libre.
🎶 20h30 – Concert inédit : Ibrahim Maalouf and the Trumpets of Michel-Ange
🕢 Ouverture des portes : 19h30
Pour les retardataires, il reste quelques billets en vente en ligne ici et chez Ticketing Box Office.
Envie de revivre la première journée de notre Festival en vidéo ? Nous avons ce qu'il vous faut.
Devant vous, ainsi que de nombreux invités tels que le leader druze Walid Joumblatt, le ministre de la Justice, Adel Nassar, ou encore le ministre de la Culture, Ghassan Salamé, François Hollande a répondu aux nombreuses questions de notre co-rédacteur en chef Anthony Samrani, et même à celles du public.
État des démocraties, situation politique au Liban, guerre à Gaza, usage de la force dans le monde, sanctions contre Israël… le débat était dense. Pour ceux qui n’ont pas pu profiter de la retransmission, en direct sur notre site, de cette rencontre, pas d’inquiétude. Vous pouvez retrouvez les principaux moments de ce débat, en cliquant sur ce lien.
Commençons par un petit récap' de la première journée du festival, marquée par une rencontre exclusive avec l’ancien président de la République française, François Hollande 👆
👋 Bonjour et bienvenue dans notre live consacré au deuxième jour du festival de L’Orient-Le Jour !
