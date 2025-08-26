L’intelligence artificielle sera-t-elle la prochaine religion ? Une table ronde au festival de L’Orient-Le Jour

Elle écrit, elle dessine, elle argumente. Elle simplifie le quotidien tout en rendant l’avenir plus incertain. Elle promet efficacité, savoir, peut-être même rédemption, mais sans commandements, sans prophètes et certainement sans manuel. L’intelligence artificielle n’est plus une perspective future. Elle est déjà là, reprogrammant silencieusement notre manière de vivre, de travailler, d’apprendre et même de penser.

Dimanche 14 septembre à 18h, le festival « Un vent de liberté » de L’Orient-Le Jour s’arrête sur une question : l’IA sera-t-elle la prochaine religion ? Pour en explorer les enjeux, trois voix éclairées prendront la parole, chacune apportant un regard unique.

Craig Forman , entrepreneur américano-européen dans la tech et les médias, ancien PDG du groupe de presse McClatchy, investisseur de la première heure dans des start-up du secteur des médias, des technologies et des télécoms, et président exécutif du Center for News, Technology & Innovation, analysera l’impact de l’IA sur l’économie, la société et la circulation de l’information.

, entrepreneur américano-européen dans la tech et les médias, ancien PDG du groupe de presse McClatchy, investisseur de la première heure dans des start-up du secteur des médias, des technologies et des télécoms, et président exécutif du Center for News, Technology & Innovation, analysera l’impact de l’IA sur l’économie, la société et la circulation de l’information. Kristen Davis , experte franco-britannique, ancienne directrice technique et de l’innovation au New York Times et spécialiste en transformation, livrera sa vision sur la manière de repenser la stratégie à travers les technologies de pointe.

, experte franco-britannique, ancienne directrice technique et de l’innovation au New York Times et spécialiste en transformation, livrera sa vision sur la manière de repenser la stratégie à travers les technologies de pointe. Fatima Abu Salem, professeure à l’AUB et consultante en gouvernance de l’IA, mobilise la science des données face aux défis sociaux, sanitaires, agricoles et environnementaux, et expliquera l’importance de relier la recherche à la prise de décision concrète.





La discussion sera animée par Ludovic Blecher, membre exécutif du conseil d’administration de L’Orient-Le Jour et ancien directeur de l’innovation et des relations stratégiques avec la presse à Google. Ensemble, ils interrogeront l’IA non seulement comme outil, mais aussi comme force qui transforme en silence l’éducation, le marché du travail, la gouvernance et la vie quotidienne. Le débat embrassera une perspective large : mondiale, régionale et locale. Il abordera aussi bien la façon dont l’IA métamorphose industries et usages au quotidien que les questions qu’elle soulève en matière de confiance, d’éthique, d’information et de régulation.

Les cadres juridiques pourront-ils suivre, alors que les bases restent à poser ? Comment exploiter l’IA non seulement pour bouleverser, mais aussi pour améliorer ? Et quelle signification aura son poids croissant dans les médias et l’édition sur notre perception du réel ?

La table ronde se tiendra en anglais avec une traduction simultanée en français. Entrée libre.

Retrouvez toutes les informations sur le festival « Un vent de liberté » et découvrez le programme complet.👈