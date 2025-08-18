Menu
À nos lecteurs - INÉDIT 

« Peut-on sauver le monde du chaos ? » François Hollande à Beyrouth pour une rencontre exclusive

L’ancien président français sera l’invité de « L’OLJ » le vendredi 12 septembre prochain à l’hippodrome de Beyrouth dans le cadre du festival « Un vent de liberté ». 

Par « L'OLJ », le 18 août 2025 à 11h05

« Peut-on sauver le monde du chaos ? » François Hollande à Beyrouth pour une rencontre exclusive

Photo Archives AFP / OLJ

De Gaza à l’Ukraine, en passant par l’Iran, le Soudan et la montée des populismes à l’échelle globale, le monde s’emballe à une vitesse vertigineuse et avec lui ce qui reste des règles et valeurs forgées au siècle dernier. Un brouillard opaque, presque indéchiffrable, au sein duquel chacun tente de s’orienter, naviguant au rythme effréné des informations en temps réel, parfois faussées, qui permettent rarement de prendre la mesure des mutations en cours.

Dans ce chaudron en pleine ébullition, L’Orient-Le Jour marque un temps d’arrêt. 

Ancien président de la République française (2012-2017), François Hollande est l’invité de la rédaction pour une rencontre exclusive le vendredi 12 septembre à 18h30 à l’occasion du festival « Un vent de liberté » à l’hippodrome de Beyrouth. 

Peut-on encore sauver l’ordre libéral ? Quel Occident après Gaza ? À quoi ressemblera le monde de demain ? L’auteur de Bouleversements - pour comprendre le nouvel ordre mondial (Stock, 2022) analysera les ressorts d’une scène internationale gouvernée par la loi du plus fort. Et notamment à Gaza, par rapport à laquelle il déclarait, en mars 2024 à notre journal, que Netanyahu devait « s’arrêter ».

Pour mémoire

Entretien Exclusif, François Hollande : Netanyahu "n’a plus d’autres choix que d’arrêter"

La discussion se tiendra en français, avec une traduction simultanée disponible en anglais. Elle sera précédée d’une cérémonie d’ouverture du festival présidée par Nayla de Freige, PDG de L’Orient-Le Jour. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Inscriptions préalables requises ici

Retrouvez toutes les informations pratiques concernant le festival « Un vent de liberté » et découvrez l’intégralité du programme.

