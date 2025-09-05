La politique du hashtag : penser l’engagement après le 7-Octobre au festival de « L’Orient-Le Jour »

Dans un monde saturé d’images, de slogans éphémères et de mobilisations virales, que signifie encore s’engager ? Dans le cadre du festival L’Orient-Le Jour à l’Hippodrome de Beyrouth, une table ronde interroge les formes contemporaines de l’activisme au Moyen-Orient, à l’heure où hashtags, algorithmes et récits numériques façonnent les luttes politiques autant qu’ils les fragilisent.

« La politique du hashtag au Moyen-Orient : quel activisme, pour quel impact ? » réunit trois figures de l’engagement qui incarnent, chacune à leur manière, la complexité d’un combat à la fois intime et collectif :

Lina Abou Akleh, journaliste et vice-présidente de la Fondation Shireen Abou Akleh, milite pour la justice en Palestine et porte la mémoire de sa tante, tuée le 11 mai 2022 alors qu’elle couvrait un raid israélien à Jénine.





Malek Khadraoui, fondateur du média indépendant tunisien Inkyfada.com, explore les tensions entre journalisme, militantisme et narration post-révolutionnaire.





Wafa Moustafa, militante syrienne et responsable communication à The Syria Campaign, lutte pour les droits des détenus et contre l’oubli des crimes du régime d’Assad.

La discussion, menée en anglais et animée par la journaliste Stéphanie Khouri, prendra la forme d’un échange à cœur ouvert : un moment suspendu pour penser l’engagement loin des slogans, entre l’espace privé et la sphère publique, entre deuils personnels et grandes fractures du monde arabe.

À travers leurs expériences singulières, les intervenant(e)s interrogeront la portée de l’activisme numérique. Le syndrome du hashtag peut-il encore être un outil de transformation ou n’est-il qu’un miroir sans tain, reflétant nos espoirs sans jamais influer sur le réel ?

Dans cette époque marquée par le repli et les réflexes confessionnels, la table ronde abordera également la nécessité de construire des solidarités transnationales, de tisser des liens par-delà les frontières et les assignations identitaires.

Rendez-vous le samedi 13 septembre, à 17h précises, à l’Hippodrome de Beyrouth.

La discussion se tiendra en anglais, avec une traduction simultanée disponible en français. Entrée libre. Retrouvez toutes les informations pratiques concernant le festival « Un vent de liberté » et découvrez l’intégralité du programme .