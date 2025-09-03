Quand le rire ouvre la voie au verbe : Les joutes oratoires du festival de « L’Orient-Le Jour »

Avant que les mots ne s’entrechoquent, place à l’humour. Sur la scène de l’hippodrome, le comédien John Achkar donnera le ton. Ancien élève de Jamhour, diplômé de l’USJ et désormais figure montante de la scène locale de stand-up, il jongle avec l’actualité et le quotidien libanais pour en tirer des histoires qui font mouche. Après une tournée internationale et deux spectacles au Liban cet été, il s’apprête à fouler l’Olympia en 6ctobre 2025. Mais0 dimanche, c’est à Beyrouth qu’il lancera la passe d’armes, pas avec un micro de stand-up, mais en ouvrant le bal d’un autre art de la scène : celui de la joute oratoire.

Car, ici aussi, tout est question de rythme, de présence et d’impact. Les joutes oratoires transforment le débat en spectacle : il s’agit moins de convaincre une salle par la précision des faits que de captiver par la puissance du verbe. Un sport intellectuel où l’argument devient une arme et où la scène se mue en arène.

À partir de 15h, quatre groupes d’étudiants venus des facultés de droit, sciences politiques, lettres, philosophie et technologie de l’USJ s’affronteront. Les thèmes, gardés secrets jusqu’au dernier moment, leur seront dévoilés sur place. Deux manches éliminatoires, puis une finale : à la fin, une équipe de deux vainqueurs désignée par un jury composé de Marie-Claude Najm Kobeh, doyenne de la faculté de droit et des sciences politiques de l’USJ, du comédien John Ashkar et d’Élie Fayad, corédacteur en chef de L’Orient-Le Jour.

Une parenthèse mêlant sérieux et légèreté, où le public devient témoin d’un affrontement qui ne fait ni perdants ni blessés, mais des esprits qui s’aiguisent.

Déroulé:

15h – Ouverture et introduction humoristique de John Achkar

15h15 – Premier tour : débats autour des premiers sujets

15h45 – Pause / Première délibération du jury

16h – Finale : les deux équipes qualifiées s’affrontent sur un troisième sujet

16h15 – Q&A avec John Achkar

16h20 – Annonce de l’équipe gagnante – Remise des prix

Entrée libre. Programme complet du festival à retrouver sur le site de L’Orient-Le Jour.