Revivez le grand débat avec François Hollande au Festival « L'Orient-Le Jour »

De Gaza à l’Ukraine, en passant par l’Iran, le Soudan et la montée des populismes à l’échelle globale, le monde s’emballe à une vitesse vertigineuse et avec lui ce qui reste des règles et valeurs forgées au siècle dernier. Un brouillard opaque, presque indéchiffrable, au sein duquel chacun tente de s’orienter, naviguant au rythme effréné des informations en temps réel, parfois faussées, qui permettent rarement de prendre la mesure des mutations en cours.

Dans ce chaudron en pleine ébullition, L’Orient-Le Jour a marqué un temps d’arrêt.

Ancien président de la République française (2012-2017), François Hollande était l’invité de L'Orient-Le Jour pour une rencontre exclusive le vendredi 12 septembre, en ouverture du festival « Un vent de liberté » à l’hippodrome de Beyrouth.

Peut-on encore sauver l’ordre libéral ? Quel Occident après Gaza ? À quoi ressemblera le monde de demain ? L’auteur de Bouleversements - pour comprendre le nouvel ordre mondial (Stock, 2022) analysera les ressorts d’une scène internationale gouvernée par la loi du plus fort. Et notamment à Gaza, par rapport à laquelle il déclarait, en mars 2024 à notre journal, que Netanyahu devait « s’arrêter ».

