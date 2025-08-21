Menu
L’actu en vidéo - Rencontre

Rencontre avec le musicien franco-libanais Ibrahim Maalouf


Zena Zalzal et Aly Baalbaky (postproduction), le 20 août 2025 à 20h13, mis à jour le 21 août 2025 à 11h02

Pour célébrer les cent (et un) ans de « L'Orient-Le Jour », Ibrahim Maalouf promet d’emmener le public libanais le 13 septembre 2025 dans un voyage musical festif et unique en son genre. Rencontre, un mois avant son concert à l'Hippodrome de Beyrouth avec le musicien, trompettiste et compositeur, dans le cadre feutré du Arthaus, à Gemmayzé. Un lieu propice aux confidences…

