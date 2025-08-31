La samké harra (poisson épicé) de Béchara Atallah

La cuisine pour lui est un moment de fête, de partage, de joie. Quand Béchara Atallah débarque en cuisine, multicolore et le sourire communicatif, c’est avec beaucoup de générosité qu’il démarre son « œuvre ». Car outre le goût, relevé comme lui, c’est bien d’une œuvre qu’il s’agit, dans laquelle il dispose les produits par et pour leurs couleurs. Du rouge, du jaune, du vert, ses teintes de prédilection qui sont un peu sa signature. Une pincée d’humour, un zeste de piquant, les gestes lents, entre deux cigarettes, le cuisinier pescétarien a donc choisi ce plat, une samké harra (un poisson épicé), parce qu’il aime autant la préparer que la consommer. « J’ai donc choisi ce plat parce que, égoïstement, c’est mon plat préféré, mais aussi parce que je ne l’ai plus préparé depuis des années et que j’avais envie de partager cette expérience avec vous. J’aime entendre le son des “hmmmm” et des “yummy”… »