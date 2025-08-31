La samké harra (poisson épicé) de Béchara Atallah

-
Préparation 30 min
Cuisson 60 min
Portions
2 personnes
Difficulté
Moyenne
- 1 poisson de votre choix de 1,5 kg
- 750 g de tomates
- 2 grands poivrons, un vert et un rouge
- 2 citrons
- 3 oignons
- 6 gousses d’ail
- 1 botte de coriandre
- Épices : poivre noir, poivre rouge, paprika
- Concentré de tomate
- 1 cuillère à soupe de gros sel
- Préchauffer le four à 165 °C.
- Laver le poisson et le saler. L’envelopper d’un papier aluminium.
- Quand le four est chaud, mettre le poisson à rôtir.
- Dans une poêle, faire frire les oignons jusqu’à ce qu’ils deviennent dorés.
- Ajouter les tomates, les poivrons et l’ail.
- Ajouter à l’ensemble la coriandre hachée et un peu de sauce tomate pour obtenir une consistance.
- Ajouter le jus d’un demi-citron.
- Ajouter un peu d’eau.
- Sortir le poisson du four au bout d’une heure.
- Le couvrir de la sauce et servir.
8 QUESTIONS GOURMANDES
- Quand avez-vous commencé à cuisiner ? J’ai commencé à cuisiner des œufs à l’adolescence, puis je me suis lancé dans des recettes plus complexes comme le maamoul au début de ma vingtaine.
- Quel est votre rapport avec la cuisine ? J’aime cuisiner, mais pas tous les jours. C’est un équilibre compliqué.
- Sucré ou salé ? Je préfère les desserts : gâteaux à l’ananas, Bahamas, gâteaux arc-en-ciel, gaufres, crêpes et gâteaux au fromage.
- Gourmand ou gourmet ? Les deux !
- Petit déjeuner, déjeuner ou dîner ? Je répartis mon appétit sur toute la journée, mais mon petit déjeuner est essentiel. Comme le dit ma mère Souraya : « Prends ton petit déjeuner comme un émir, ton déjeuner comme un prince et ton dîner comme un pauvre. »
- Le chef que vous admirez ? Gordon Ramsay. J’adore la façon dont toute sa cuisine tournait autour des personnes qu’il nourrissait.
- Votre cuisine préférée (pays) ? Mes cuisines préférées, outre notre cuisine libanaise saine, sont la cuisine indienne (je craque pour les currys) et la cuisine japonaise.
- Carnivore ou végétarien ? Pescétarien.
