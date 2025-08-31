Menu
LE LIBAN À TABLE
LE LIBAN À TABLE

Variations autour d’un thème - Hommes aux fourneaux

La samké harra (poisson épicé) de Béchara Atallah

Il aborde la cuisine comme sa vie : tout doit être haut en couleur ! Découvrez la recette que l’artiste partage avec nous dans le cadre de la saison 2 de notre série « Hommes aux fourneaux ».

Par Carla HENOUD, le 31 août 2025 à 10h01

Béchara Atallah et sa samké harra, cuisinée avec une pincée d’humour et un zeste de piquant. Photo Jad Abou Jaoudé

Dans le dossier Les hommes aux fourneaux

  • Préparation 30 min

    Cuisson 60 min

  • Portions

    2 personnes

  • Difficulté

    Moyenne

INGRÉDIENTS
  • 1 poisson de votre choix de 1,5 kg
  • 750 g de tomates
  • 2 grands poivrons, un vert et un rouge
  • 2 citrons
  • 3 oignons
  • 6 gousses d’ail
  • 1 botte de coriandre
  • Épices : poivre noir, poivre rouge, paprika
  • Concentré de tomate
  • 1 cuillère à soupe de gros sel
Préparation Samké harra (poisson épicé)
  1. Préchauffer le four à 165 °C. 
  2. Laver le poisson et le saler. L’envelopper d’un papier aluminium.
  3. Quand le four est chaud, mettre le poisson à rôtir.
  4. Dans une poêle, faire frire les oignons jusqu’à ce qu’ils deviennent dorés. 
  5. Ajouter les tomates, les poivrons et l’ail.
  6. Ajouter à l’ensemble la coriandre hachée et un peu de sauce tomate pour obtenir une consistance.
  7. Ajouter le jus d’un demi-citron.
  8. Ajouter un peu d’eau. 
  9. Sortir le poisson du four au bout d’une heure.
  10. Le couvrir de la sauce et servir. 



8 QUESTIONS GOURMANDES

  1. Quand avez-vous commencé à cuisiner ? J’ai commencé à cuisiner des œufs à l’adolescence, puis je me suis lancé dans des recettes plus complexes comme le maamoul au début de ma vingtaine.
  2. Quel est votre rapport avec la cuisine ? J’aime cuisiner, mais pas tous les jours. C’est un équilibre compliqué.
  3. Sucré ou salé ? Je préfère les desserts : gâteaux à l’ananas, Bahamas, gâteaux arc-en-ciel, gaufres, crêpes et gâteaux au fromage.
  4. Gourmand ou gourmet ? Les deux !
  5. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner ? Je répartis mon appétit sur toute la journée, mais mon petit déjeuner est essentiel. Comme le dit ma mère Souraya : « Prends ton petit déjeuner comme un émir, ton déjeuner comme un prince et ton dîner comme un pauvre. » 
  6. Le chef que vous admirez ? Gordon Ramsay. J’adore la façon dont toute sa cuisine tournait autour des personnes qu’il nourrissait.
  7. Votre cuisine préférée (pays) ? Mes cuisines préférées, outre notre cuisine libanaise saine, sont la cuisine indienne (je craque pour les currys) et la cuisine japonaise.
  8. Carnivore ou végétarien ? Pescétarien.
Béchara Attalah, chef d’un jour
bio

Haut en couleur, en humeur, en talent ; les cheveux longs, la barbe, parfois, et des yeux clairs presque transparents, Béchara Atallah n’a rien d’un personnage ordinaire. Toujours habillé de chemises en fleurs, de pantalons colorés, l’homme a une collection unique de vêtements de toutes les époques, qu’il loue à des individus, des films ou des séries. Acteur, styliste, danseur, chorégraphe, attiré par les planches et les spots… ses apparitions sont toujours remarquées. Après un détour rapide dans l’administration publique, puis les beaux-arts, c’est vers la danse qu’il se dirige presque naturellement. Il fera ses premiers pas auprès de Salwa el-Katrib, avant de, peu à peu et pas à pas, se libérer et trouver son propre langage. Fier militant LGBT+, Béchara Attalah continue de créer des costumes pour le théâtre et pour le cinéma.

Un plat haut en couleur

La cuisine pour lui est un moment de fête, de partage, de joie. Quand Béchara Atallah débarque en cuisine, multicolore et le sourire communicatif, c’est avec beaucoup de générosité qu’il démarre son « œuvre ». Car outre le goût, relevé comme lui, c’est bien d’une œuvre qu’il s’agit, dans laquelle il dispose les produits par et pour leurs couleurs. Du rouge, du jaune, du vert, ses teintes de prédilection qui sont un peu sa signature. Une pincée d’humour, un zeste de piquant, les gestes lents, entre deux cigarettes, le cuisinier pescétarien a donc choisi ce plat, une samké harra (un poisson épicé), parce qu’il aime autant la préparer que la consommer. « J’ai donc choisi ce plat parce que, égoïstement, c’est mon plat préféré, mais aussi parce que je ne l’ai plus préparé depuis des années et que j’avais envie de partager cette expérience avec vous. J’aime entendre le son des “hmmmm” et des “yummy”… »

