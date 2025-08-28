La ratatouille méditerranéenne de Bernard Hage

-
Préparation 25 min
Cuisson 45 min
Portions
4 personnes
Difficulté
Facile
- 350 g de halloum
- 1 tomate
- 4 aubergines longues
- 1 poivron vert
- Ail
- 200 g de champignons
- 1,5 kg de pommes de terre (plutôt de petit taille)
- 4 oignons verts
- 3 grandes cuillères d’huile d’olive
- Une trentaine de petites olives noires
- Persil séché
- Sel
- Préchauffer le four à 165 °C.
- Laver les légumes.
- Découper tour à tour les aubergines, les pommes de terre et les tomates en rondelles.
- Les déposer dans un plateau au four pour 30 minutes environ.
- Rajouter les champignons.
- Découper le poivron et les oignons en lamelles. Éplucher l’ail et le découper finement. Dénoyauter une vingtaine d’olives noires et les couper en deux.
- Attendre trente minutes et tout ajouter aux légumes déjà au four.
- Couper le halloum en cubes, les ajouter à la préparation et remettre au four pour 5 minutes.
- À la sortie du four, ajouter une cuillère à café de persil séché.
- Servir dans des assiettes creuses.
8 QUESTIONS GOURMANDES
- Quand avez-vous commencé à cuisiner ? Il y a 10 ans, quand j’ai enfin appris à allumer un four sans appeler les pompiers.
- Quel est votre rapport avec la cuisine ? Une histoire d’amour toxique : je donne tout, elle me le rend en calories.
- Sucré ou salé ? Salé, sauf les écarts obligatoires : un cookie avec le café, un gâteau l’après-midi, un fruit après dîner, et, parce qu’on ne se refait pas, une baklava de temps en temps.
- Gourmand ou gourmet ? Gourmand. Gourmet, c’est pour ceux qui ne mangent pas quand ils ont faim.
- Petit déjeuner, déjeuner ou dîner ? Dîner. Manger tard, c’est mon secret pour nourrir mes cauchemars… et mon art.
- Le chef que vous admirez ? Pas Salt Bae. (NDLR : un chef cuisinier et boucher turc d’origine kurde, célèbre sur les réseaux sociaux pour sa manière d’assaisonner la viande.)
- Votre cuisine préférée ? Libanaise. Ce n’est pas une opinion, c’est un verdict.
- Carnivore ou végétarien ? Végérnivore : je mange vert quand c’est facile, et tout le reste quand ça l’est moins.
