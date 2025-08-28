La ratatouille méditerranéenne de Bernard Hage

bio

Illustrateur, cartooniste et musicien installé à Berlin depuis quatre ans, il a fait ses débuts dans la publicité où son style graphique, son ton grinçant et ironique composaient déjà sa signature. Présent, à travers ses illustrations, dans L’Orient-Le Jour depuis 2018 sous l’appellation de « The art of Boo », Bernard Hage choisit aujourd’hui de se séparer de ce drôle de Boo et de porter, entièrement, et sous son entière responsabilité, la signature de (Bernard) Hage.

Outre l’illustration, ses domaines de prédilection sont l’impression, la vidéo et le texte. Il s’empare de l’actualité, qu’elle soit sociale, politique ou internationale, et la traduit dans une narration graphique réduite, souvent, à un trait noir, lourd de sens, sur fond blanc. Auteur de Anatomy of a Hummus Plate paru en 2021 aux éditions L’Orient-Le Jour, qui illustre l’effondrement économique libanais, il a créé, écrit et animé en 2024 The Great Map of the Crisis, un programme d’information satirique en cinq parties retraçant l’histoire du Liban et les schémas systémiques à l’origine de son effondrement économique et politique.

En ce qui concerne ses projets, il avoue : « Je traîne un roman graphique qui prendra des années. En attendant, ma newsletter « Private in Public » (sur Substack) fait un peu de bruit, sans prétention. »