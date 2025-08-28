Menu
LE LIBAN À TABLE
LE LIBAN À TABLE

Variations autour d’un thème - Hommes aux fourneaux

La ratatouille méditerranéenne de Bernard Hage

Quelques heures durant, le cartooniste et illustrateur Bernard Hage a troqué ses feutres et stylos pour un couteau bien affûté, des spatules et une poêle. Pour la saison 2 de notre série « Hommes aux fourneaux », il nous propose une ratatouille.

Par Carla HENOUD, le 28 août 2025 à 15h14

La ratatouille méditerranéenne de Bernard Hage

Bernard Hage, pas peu fier de la ratatouille qu'il a réalisée pour L'Orient-Le Jour. Photo Jad Abou Jaoudé

Dans le dossier Les hommes aux fourneaux

  • Préparation 25 min

    Cuisson 45 min

  • Portions

    4 personnes

  • Difficulté

    Facile

INGRÉDIENTS
  • 350 g de halloum
  • 1 tomate
  • 4 aubergines longues
  • 1 poivron vert
  • Ail
  • 200 g de champignons
  • 1,5 kg de pommes de terre (plutôt de petit taille)
  • 4 oignons verts
  • 3 grandes cuillères d’huile d’olive
  • Une trentaine de petites olives noires
  • Persil séché
  • Sel
Préparation Ratatouille méditerranéenne de légumes
  1. Préchauffer le four à 165 °C.
  2. Laver les légumes.
  3. Découper tour à tour les aubergines, les pommes de terre et les tomates en rondelles.
  4. Les déposer dans un plateau au four pour 30 minutes environ.
  5. Rajouter les champignons. 
  6. Découper le poivron et les oignons en lamelles. Éplucher l’ail et le découper finement. Dénoyauter une vingtaine d’olives noires et les couper en deux.
  7. Attendre trente minutes et tout ajouter aux légumes déjà au four. 
  8. Couper le halloum en cubes, les ajouter à la préparation et remettre au four pour 5 minutes.
  9. À la sortie du four, ajouter une cuillère à café de persil séché. 
  10. Servir dans des assiettes creuses.


Photo Jad Abou Jaoudé.


8 QUESTIONS GOURMANDES

  1. Quand avez-vous commencé à cuisiner ? Il y a 10 ans, quand j’ai enfin appris à allumer un four sans appeler les pompiers.
  2. Quel est votre rapport avec la cuisine ? Une histoire d’amour toxique : je donne tout, elle me le rend en calories.
  3. Sucré ou salé ? Salé, sauf les écarts obligatoires : un cookie avec le café, un gâteau l’après-midi, un fruit après dîner, et, parce qu’on ne se refait pas, une baklava de temps en temps.
  4. Gourmand ou gourmet ? Gourmand. Gourmet, c’est pour ceux qui ne mangent pas quand ils ont faim.
  5. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner ? Dîner. Manger tard, c’est mon secret pour nourrir mes cauchemars… et mon art.
  6. Le chef que vous admirez ? Pas Salt Bae. (NDLR : un chef cuisinier et boucher turc d’origine kurde, célèbre sur les réseaux sociaux pour sa manière d’assaisonner la viande.)
  7. Votre cuisine préférée ? Libanaise. Ce n’est pas une opinion, c’est un verdict.
  8. Carnivore ou végétarien ? Végérnivore : je mange vert quand c’est facile, et tout le reste quand ça l’est moins.

Pour mémoire

Entre satire et carte imaginaire, Bernard Hage revisite la crise libanaise

INGRÉDIENTS









