Dans le cadre de notre tout premier festival, intitulé « Un vent de liberté », nous avons célébré trois jours durant l’histoire de L’Orient-Le Jour, dansé au son des trompettes d’Ibrahim Maalouf, mais surtout, nous avons abordé des thématiques clés en compagnie de grandes figures politiques, de chercheurs et d’artistes.

De l’activisme au Moyen-Orient à la création sous la censure, en passant par l’essor de l’intelligence artificielle, nous avons passé au crible et questionné les grands sujets qui font le Liban et la région d’aujourd’hui.

Ces sujets, ce sont aussi ceux que nous vous proposons, au quotidien, dans les colonnes du journal, et dont vous pouvez retrouver une sélection dans notre Weekender de la semaine.

Bonne lecture !





Il est loin, le temps où Golshifteh Farahani pesait ses mots. Artiste exilée et traquée, devenue symbole d’une liberté confisquée, la petite fille complexée de Téhéran, aujourd’hui grande dame célébrée du cinéma mondial, revient, en compagnie de Karl Richa, sur les combats qui l’ont conduite à fuir et à sans cesse se reconstruire.

De l’histoire centenaire de L’Orient-Le Jour, qui est celle du Liban et celle de la région, nous avons fait un film. Un film qui, à vrai dire, n’aurait jamais dû exister car il n’a jamais été tourné. Les images que vous allez découvrir proviennent uniquement de photos d’archives, principalement tirées de la collection Georges Boustany. Ces photos ont été colorisées et animées grâce à l’intelligence artificielle. Un Beyrouth que vous n’avez certainement pas connu, va reprendre vie sous vos yeux...

Popularisée à Paris par l’enseigne Bachir, la booza libanaise ne se limite plus à une seule adresse dans la capitale française : d’autres glaciers proposent, eux aussi, leur propre version de ce dessert emblématique. On vous en propose cinq adresses pour la découvrir sous toutes ses saveurs, et prolonger un peu l'été sur le point de se terminer.

Un appel matinal à évacuer, un délai de trente minutes et une urgence absolue : sauver les objets du dernier dépôt archéologique de Gaza. Enclenchement de la machine diplomatique, mobilisation sur place... Les acteurs de ce sauvetage ont raconté cette opération éclair et « extrêmement dangereuse » à Zeina Kovacs.

Dans son dernier opus Overnight, la réalisatrice syrienne suit un groupe de jeunes révolutionnaires à l’aube du soulèvement populaire qui a éclaté en mars 2011 dans son pays. Son message ? Que la révolution se vit aussi dans la chair, entre désirs, pertes et espérances. À Beyrouth, elle s'est confiée à Soulayma Mardam Bey sur la genèse du film, son lien avec sa propre vie et le nouveau régime en place.

50 ans après le début de la guerre civile qui en a interrompu les travaux, la foire Internationale Rachid Karamé de Tripoli représente un défi pour son nouveau président du conseil d’administration et directeur général Hani el-Chaarani. Dans un entretien avec Fouad Gemayel, il décrit sa vision pour le site et sa stratégie pour la mettre en place.

Nombreux sont ceux qui le croyaient palestinien, tant son engagement fut existentiel. Un après son décès, et alors que l'année écoulée fut celle, encore, de la guerre à Gaza et de celle au Liban, Rana Najjar revient sur ses écrits et ses pensées, souvent intimement liés à l'actualité de la région.

L’armée américaine nous a donné une volée de bons écrivains – Kevin Powers, Phil Klay, Steven Moore parmi d’autres. C'est aujourd'hui le tour de la CIA, dont un des anciens agents, David McCloskey, vient de faire une irruption surprenante dans le domaine du thriller avec deux premiers romans à couper le souffle, dont l’un se déroule dans la Syrie de Bachar el-Assad. Un article à retrouver dans L'Orient Littéraire .