« La Foire Internationale Rachid Karamé peut être un catalyseur de transformation pour Tripoli »
Le nouveau président du conseil d’administration et directeur général de la Foire de Tripoli présente sa stratégie et sa vision pour ce lieu emblématique.
Propos recueillis par Fouad GEMAYEL ,
le 16 septembre 2025 à 15h52
La Foire internationale Rachid Karamé de Tripoli. Mohammad Yassine/L’Orient-Le Jour
Nommé le 5 août 2025 au poste de président du conseil d’administration et directeur général de la Foire internationale Rachid Karamé de Tripoli, Hani el-Chaarani a été directeur de la faculté de gestion et de commerce de l’Université arabe de Beyrouth (BAU), entre 2014 et 2025, tout en assurant, entre 2023 et 2025, la direction de son campus tripolitain. Il revient pour L’Orient-Le Jour sur sa stratégie et sa vision pour ce site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Dans quel état se trouve aujourd’hui la Foire internationale Rachid Karamé et quelle est votre vision pour développer ses activités ?La Foire a été conçue dans les années 1960 par l’architecte brésilien Oscar Niemeyer, qui en avait fait un projet visionnaire. L’idée était de bâtir à Tripoli un centre international d’expositions, de commerce et de culture, qui placerait le...
Nommé le 5 août 2025 au poste de président du conseil d’administration et directeur général de la Foire internationale Rachid Karamé de Tripoli, Hani el-Chaarani a été directeur de la faculté de gestion et de commerce de l’Université arabe de Beyrouth (BAU), entre 2014 et 2025, tout en assurant, entre 2023 et 2025, la direction de son campus tripolitain. Il revient pour L’Orient-Le Jour sur sa stratégie et sa vision pour ce site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Dans quel état se trouve aujourd’hui la Foire internationale Rachid Karamé et quelle est votre vision pour développer ses activités ?La Foire a été conçue dans les années 1960 par l’architecte brésilien Oscar Niemeyer, qui en avait fait un projet visionnaire. L’idée était de bâtir à Tripoli un centre international d’expositions,...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.