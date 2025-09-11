Golshifteh Farahani à « L’OLJ » : Le régime iranien est mort, il ne reste plus qu’à organiser ses funérailles

« C’est la première fois que j’en dis autant », jure-t-elle en toute fin d’entretien. Il est loin le temps où elle pesait encore ses mots. Figure douce d’une rébellion brutale, Golshifteh Farahani ne se pose pas, ou plus, directement en emblème de cette cause qui la dépasse. Celle des enfants d’une révolte inachevée dans un Iran en soif de délivrance, celle aussi de ces femmes qui persistent à créer, danser, chanter, rire et aimer malgré les doigts et sourcils levés des mêmes mollahs qui l’ont chassée.Traquée par le régime islamique depuis 2008, à la suite de sa participation à une production hollywoodienne – Mensonges d’État de Ridley Scott, aux côtés de Leonardo DiCaprio – et d’une apparition cheveux au vent sur un tapis rouge, la comédienne, forte de soixante-dix longs-métrages et...

Economisez 60% sur votre abonnement annuel ! Uniquement cette semaine : 84$/an au lieu de 215$ Je me connecte