Golshifteh Farahani à « L’OLJ » : Le régime iranien est mort, il ne reste plus qu’à organiser ses funérailles
Artiste exilée devenue symbole d’une liberté confisquée, la petite fille complexée de Téhéran, aujourd’hui grande dame célébrée du cinéma mondial, revient pour « L’Orient-Le Jour » sur les combats qui l’ont conduite à fuir et à sans cesse se reconstruire.
OLJ / Karl RICHA, à Deauville,
le 11 septembre 2025 à 00h00
L'actrice Golshifteh Farahani dans le jardin de l'hôtel Barrière Normandy, à Deauville. Photo Stéphanie Chermont/L'Orient-Le Jour
« C’est la première fois que j’en dis autant », jure-t-elle en toute fin d’entretien. Il est loin le temps où elle pesait encore ses mots. Figure douce d’une rébellion brutale, Golshifteh Farahani ne se pose pas, ou plus, directement en emblème de cette cause qui la dépasse. Celle des enfants d’une révolte inachevée dans un Iran en soif de délivrance, celle aussi de ces femmes qui persistent à créer, danser, chanter, rire et aimer malgré les doigts et sourcils levés des mêmes mollahs qui l’ont chassée.Traquée par le régime islamique depuis 2008, à la suite de sa participation à une production hollywoodienne – Mensonges d’État de Ridley Scott, aux côtés de Leonardo DiCaprio – et d’une apparition cheveux au vent sur un tapis rouge, la comédienne, forte de soixante-dix longs-métrages et aujourd’hui naturalisée française, ne laisse rien...
« C’est la première fois que j’en dis autant », jure-t-elle en toute fin d’entretien. Il est loin le temps où elle pesait encore ses mots. Figure douce d’une rébellion brutale, Golshifteh Farahani ne se pose pas, ou plus, directement en emblème de cette cause qui la dépasse. Celle des enfants d’une révolte inachevée dans un Iran en soif de délivrance, celle aussi de ces femmes qui persistent à créer, danser, chanter, rire et aimer malgré les doigts et sourcils levés des mêmes mollahs qui l’ont chassée.Traquée par le régime islamique depuis 2008, à la suite de sa participation à une production hollywoodienne – Mensonges d’État de Ridley Scott, aux côtés de Leonardo DiCaprio – et d’une apparition cheveux au vent sur un tapis rouge, la comédienne, forte de soixante-dix longs-métrages et...
