Dernier dépôt archéologique de Gaza évacué avant une frappe israélienne : récit d'un sauvetage éclair
Les acteurs de cette opération « extrêmement dangereuse » reviennent pour « L’OLJ » sur ces quelques heures durant lesquelles un dispositif diplomatique inédit s'est enclenché, permettant de sauver en un temps record les derniers objets patrimoniaux de l'enclave palestinienne.
Le monastère Saint Hilarion à Tell Umm al-Amr près de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le 11 août 2024. Eyad Baba/AFP
Il est autour de neuf heures quand, ce matin du 10 septembre, un coordinateur de l’ONG Première Urgence internationale à Gaza reçoit un message de l’armée israélienne lui demandant d’évacuer un bâtiment de Gaza City. Le délai accordé ? Trente minutes.Quand Fadel al-Otol, archéologue gazaoui réfugié en Suisse reçoit la notification sur son téléphone, son cœur s’emballe. Cet immeuble de treize étages - la tour « Kawthar » - abrite le dernier dépôt archéologique encore intact de l’enclave, les deux musées nationaux ayant été détruits par l’armée israélienne. « C’était une catastrophe pour moi. Ces objets sont le fruit de notre travail à Gaza depuis trente ans », explique l’archéologue à L’Orient-Le Jour.Parmi ceux-ci, des sarcophages, céramiques, monnaies, stèles, sculptures, fresques, mosaïques byzantines et des objets récupérés sur le...
