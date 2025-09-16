Dernier dépôt archéologique de Gaza évacué avant une frappe israélienne : récit d'un sauvetage éclair

Il est autour de neuf heures quand, ce matin du 10 septembre, un coordinateur de l’ONG Première Urgence internationale à Gaza reçoit un message de l’armée israélienne lui demandant d’évacuer un bâtiment de Gaza City. Le délai accordé ? Trente minutes.Quand Fadel al-Otol, archéologue gazaoui réfugié en Suisse reçoit la notification sur son téléphone, son cœur s’emballe. Cet immeuble de treize étages - la tour « Kawthar » - abrite le dernier dépôt archéologique encore intact de l’enclave, les deux musées nationaux ayant été détruits par l’armée israélienne. « C’était une catastrophe pour moi. Ces objets sont le fruit de notre travail à Gaza depuis trente ans », explique l’archéologue à L’Orient-Le Jour.Parmi ceux-ci, des sarcophages, céramiques, monnaies, stèles, sculptures, fresques,...

Economisez 60% sur votre abonnement annuel ! Uniquement cette semaine : 84$/an au lieu de 215$ Je me connecte