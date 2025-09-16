Menu
Culture - Patrimoine en péril

Dernier dépôt archéologique de Gaza évacué avant une frappe israélienne : récit d'un sauvetage éclair

Les acteurs de cette opération « extrêmement dangereuse » reviennent pour « L’OLJ » sur ces quelques heures durant lesquelles un dispositif diplomatique inédit s'est enclenché, permettant de sauver en un temps record les derniers objets patrimoniaux de l'enclave palestinienne.

OLJ / Par Zeina KOVACS, le 16 septembre 2025 à 12h46

Le monastère Saint Hilarion à Tell Umm al-Amr près de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le 11 août 2024. Eyad Baba/AFP

Il est autour de neuf heures quand, ce matin du 10 septembre, un coordinateur de l’ONG Première Urgence internationale à Gaza reçoit un message de l’armée israélienne lui demandant d’évacuer un bâtiment de Gaza City. Le délai accordé ? Trente minutes.Quand Fadel al-Otol, archéologue gazaoui réfugié en Suisse reçoit la notification sur son téléphone, son cœur s’emballe. Cet immeuble de treize étages - la tour « Kawthar » - abrite le dernier dépôt archéologique encore intact de l’enclave, les deux musées nationaux ayant été détruits par l’armée israélienne. « C’était une catastrophe pour moi. Ces objets sont le fruit de notre travail à Gaza depuis trente ans », explique l’archéologue à L’Orient-Le Jour.Parmi ceux-ci, des sarcophages, céramiques, monnaies, stèles, sculptures, fresques, mosaïques byzantines et des objets récupérés sur le...
Il est autour de neuf heures quand, ce matin du 10 septembre, un coordinateur de l’ONG Première Urgence internationale à Gaza reçoit un message de l’armée israélienne lui demandant d’évacuer un bâtiment de Gaza City. Le délai accordé ? Trente minutes.Quand Fadel al-Otol, archéologue gazaoui réfugié en Suisse reçoit la notification sur son téléphone, son cœur s’emballe. Cet immeuble de treize étages - la tour « Kawthar » - abrite le dernier dépôt archéologique encore intact de l’enclave, les deux musées nationaux ayant été détruits par l’armée israélienne. « C’était une catastrophe pour moi. Ces objets sont le fruit de notre travail à Gaza depuis trente ans », explique l’archéologue à L’Orient-Le Jour.Parmi ceux-ci, des sarcophages, céramiques, monnaies, stèles, sculptures, fresques,...
