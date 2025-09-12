Madonna Adib : filmer la révolution syrienne à travers les corps queers
Dans « Overnight », disponible sur Arte, la cinéaste syrienne retrace les premiers jours du soulèvement de 2011, avec une caméra sensible aux fissures de l’histoire, et révèle comment la révolution se vit aussi dans la chair, entre désirs, pertes et espérances.
La réalisatrice syrienne Madonna Adib, à Beyrouth, le 29 août 2025. Matthieu Karam/L’Orient-Le Jour
Madonna Adib, réalisatrice et scénariste syrienne primée, explore à travers son œuvre les entrelacs du corps, de la féminité et de l’identité queer. Par ses films, elle met en lumière la question de l’appartenance, crée un espace pour les récits queer et interroge les histoires personnelles et collectives. Dans son dernier opus Overnight, disponible en ligne sur la plateforme d’Arte , elle suit un groupe de jeunes révolutionnaires à l’aube du soulèvement populaire qui a éclaté en mars 2011 en Syrie.Ward, une jeune femme d’une vingtaine d’années, arrive à Damas venant de Paris, où elle étudie l’architecture. Elle ne veut à aucun prix manquer la révolution. Durant son séjour, elle fait la rencontre de Youmna, militante aux premières lignes de la révolte, étroitement surveillée par les moukhabarat (services de renseignements). Le pays est...
