Madonna Adib : filmer la révolution syrienne à travers les corps queers

Madonna Adib, réalisatrice et scénariste syrienne primée, explore à travers son œuvre les entrelacs du corps, de la féminité et de l’identité queer. Par ses films, elle met en lumière la question de l’appartenance, crée un espace pour les récits queer et interroge les histoires personnelles et collectives. Dans son dernier opus Overnight, disponible en ligne sur la plateforme d’Arte , elle suit un groupe de jeunes révolutionnaires à l’aube du soulèvement populaire qui a éclaté en mars 2011 en Syrie.Ward, une jeune femme d’une vingtaine d’années, arrive à Damas venant de Paris, où elle étudie l’architecture. Elle ne veut à aucun prix manquer la révolution. Durant son séjour, elle fait la rencontre de Youmna, militante aux premières lignes de la révolte, étroitement surveillée par les moukhabarat...

Economisez 60% sur votre abonnement annuel ! Uniquement cette semaine : 84$/an au lieu de 215$ Je me connecte