L’Orient-Le Jour, témoin du siècle : une histoire ranimée par l’intelligence artificielle
le 13 septembre 2025 à 09h15
L’Orient fondé en 1924, puis le Jour en 1934, ont traversé les tumultes de l’histoire du Liban et du Moyen-Orient, une région tourmentée… Et pourtant, L’Orient-Le Jour, né de la fusion de ces deux titres francophones en 1971, est toujours là, 101 ans plus tard, plus vivant que jamais !
De cette histoire, qui est celle du Liban et celle du Moyen-Orient, nous avons fait un film. Un film qui, à vrai dire, n’aurait jamais dû exister car il n’a jamais été tourné.
Les images que vous allez découvrir proviennent uniquement de photos d’archives, principalement tirées de la collection Georges Boustany. Ces photos ont été colorisées et animées grâce à l’intelligence artificielle, par notre partenaire technologique WhiteBeard. Le montage et le texte sont signés L'Orient-Le Jour. Dans ce film, vous verrez Beyrouth, celui des années, 20, 30, 40… reprendre vie, grâce à l’IA. Un document exceptionnel.
