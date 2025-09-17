Notre reporter Emmanuel Haddad dans la présélection 2025 du Prix Albert Londres

Notre reporter Emmanuel Haddad a été présélectionné pour le prix Albert Londres 2025, dans la catégorie presse écrite, pour une série de grands reportages sur la guerre au Liban et la Syrie post-Assad. Le prestigieux prix français de journalisme a annoncé, mercredi soir dans un communiqué, les noms des journalistes présélectionnés cette année parmi 134 candidatures. C’est à Beyrouth que seront annoncés, le 25 octobre prochain, les lauréats de cette édition dans le cadre de « Beyrouth livres », le festival littéraire organisé par l’Institut français de Beyrouth. La cérémonie de remise des prix aura lieu à l’ESA Business School.

C’est la remise des prix de l’édition 2024 qui devait initialement avoir lieu au Liban. Mais elle avait été reportée et déplacée à Paris en raison de la guerre menée par Israël contre le Hezbollah.

Pour la 87e édition du Prix de la presse écrite, ont été présélectionnés, outre Emmanuel Haddad pour L’Orient-Le Jour, Eliott Brachet (Le Monde), Julie Brafman (Libération), Iris Lambert (Society, Libération), Ariane Lavrilleux (Disclose), Célian Macé (Libération) et Matteo Maillard (Libération, Jeune Afrique), Arthur Sarradin (Libération, Paris Match).

Concernant le 40e prix audiovisuel, les présélectionnés sont Solène Chalvon-Fioriti pour « Fragments de guerre » (France5, Chrysalide, Elephant adventures, 74’), Marianne Getti et Agnès Nabat pou « Tigré : viols, l’arme silencieuse » (Arte, Kraken films, 35’), Jules Giraudat et Arthur Bouvart pour « Le Syndrome de La Havane » (Canal+, Brother films, 2h20’), Julien Goudichaud pour « Calais-Douvres, l’exil sans fin » (LCP, Nova production, 50’), Louis Milano-Dupont et Elodie Delevoye pour « Rachida Dati, la conquête à tout prix » (France2, 58’) et Solène Oeino pour « Le Prix du papier » (M6, Vigie production – 57’).

Enfin, pour le 9e prix du livre, sont présélectionnés Charlotte Belaich et Olivier Pérou pour « La Meute » (Flammarion); Mahau Laurent pour « La Laverie » (Éd. Robert Laffont), Quentin Müller pour « L’Arbre et la tempête » (Ed. Marchialy) et Elena Volochine pour « Propagande : l’arme de guerre de Vladimir Poutine » (Éd Autrement).

Créé en 1932 en hommage au journaliste français Albert Londres, père du grand reportage moderne, et remis pour la première fois en 1933, ce prix est le plus prestigieux, en France, dédié au grand reportage francophone.

En 2021, notre reporter Caroline Hayek avait décroché le prix Albert Londres pour une série de reportages sur le Beyrouth d’après l’explosion du 4 août, tout comme notre collaborateur belge Wilson Fache , en 2023, pour ses reportages sur l’Afghanistan (publiés dans Libération et L’écho), la gare routière de Tel Aviv (publié dans Mouvement) et l’Ukraine (publié dans L’écho). C’est la quatrième fois que L’Orient-Le Jour est présélectionné en cinq ans, Marwan Chahine avait pavé la voie avec sa nomination pour ses reportages en 2020.

