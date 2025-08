Chère lectrice, cher lecteur,

Ce premier jour, je m’en souviens comme si c’était hier matin, l’odeur de papier moisi en prime. Je l’ai passé dans les archives, à soulever des piles de coupures jaunies, à inhaler un demi-siècle d’encre et de poussière, et à tenter de percer le mystère de ce mot fourre-tout : « performance in situ » ; chef-d’œuvre radical ou caprice subventionné ? Allez savoir. J’étais fascinée. Chaque article respirait une époque où la culture faisait la une, où un spectacle pouvait déclencher un scandale sans passer par Instagram.

C’était l’été de ma première année à Sciences Po, à l’AUB. J’étais stagiaire à L’Orient-Le Jour, officiellement. Officieusement, j’étais déjà tombée dans le piège : celui d’un pays où l’art est à la fois refuge, cri et mirage. Les archives sont devenues mon abri, autant pour fuir la chaleur que la solennité intimidante des journalistes du 7e étage. Croiser Ghassan Tueni dans l’ascenseur, se faire inviter à prendre un café, puis se retrouver, le lendemain, suspendue pendant quatre heures à un récit de Michel Eddé au sujet de l’impératrice romaine Julia Domna, entre deux anecdotes sur le ministère et la presse… c’était mon baptême du feu.

Très vite, j’ai vu défiler un monde entier : metteurs en scène tourmentés, écrivains insomniaques, artistes perchés, intellos imbus de leur personne, festivals flamboyants, stars internationales, et communiqués en majuscules. Un théâtre permanent, sans rideau, sans salut, mais avec beaucoup de drame.

C’étaient les grandes années : les années 90 et 2000, quand Beyrouth se prenait pour Berlin, en plus solaire, en moins ponctuelle. L’art surgissait de tous les coins, les idées circulaient plus vite que les « parrainages » (sacrées banques sponsors !), et dans les cafés-trottoirs de Hamra, on croyait encore qu’un poème pouvait rafistoler al-joumhouriyya al-loubnaniyya.

Puis la réalité a frappé à la porte, sans s’essuyer les pieds : crise économique, révolution avortée, pandémie, explosion, guerre. Une biennale du désastre, mais sans dossier de presse explicatif.

Pendant toutes ces années, je n’ai jamais vraiment quitté la scène. Cheffe du service culturel depuis dix ans, je continue de chroniquer ce joyeux chaos - ce qui, en soi, relève déjà de la performance artistique - avec l’espoir tenace qu’un jour, peut-être, on en fera un opéra. Tragique, bien sûr. Mais avec de belles tirades, des silences éloquents… et quelques rappels. Malmenée, ignorée, sous-financée, la culture reste bavarde. Il suffit juste de (re)lire les articles. Ou de plonger dans les archives…

Bonne lecture !

Maya Ghandour Hert

C’est dans le salon de la maison de Assi Rahbani à Antélias, dans le caza du Metn, que Ziad a un jour décrit comme une « république », que le petit génie que nous venons de perdre a grandi. Joe Macaron vous explique comment le dramaturge a déconstruit la « République » de son père.

Jusqu’à aujourd’hui aucun élément ne permet d’élucider l’origine de l’incendie ayant mené à l'explosion du 4 août 2020 au port de Beyrouth. Données, analyses, zones d’ombre : Stéphanie Khouri le point sur ce que l’on sait à ce stade.

La cinquième commémoration de l’explosion au port de Beyrouth a mobilisé, outre les familles des plus de 230 victimes et des centaines de citoyens fidèles au rendez-vous, une grande majorité des ministres du gouvernement de Nawaf Salam, formé en février dernier. Cette forte mobilisation des autorités est significative à un moment où l’enquête du procureur Tarek Bitar a repris après des années d’entraves. Découvrez notre reportage.

Surnommée « capitale de l’Amérique arabe », Dearborn abrite une diaspora libanaise qui compte bien prendre part au débat sur le vote des expatriés aux prochaines législatives. Le récit de Lisa Goursaud.

Depuis le 7 octobre 2023, la possibilité que « le crime des crimes » soit perpétré dans l’enclave palestinienne suscite une levée de boucliers qui dépasse de loin le champ du débat juridique. Les explications de Soulayma Mardam Bey et Tatiana Krotoff.

Rien n’y fait : alors que la livre s’est relativement stabilisée sur le marché parallèle depuis la seconde moitié de 2023, et que l’inflation mondiale n’a pas encore pâti des effets de la guerre commerciale lancée par Donald Trump, les prix continuent de grimper au Liban. Les explications de Mounir Younes.

Cinq ans plus tard jour pour jour, et toujours aucun mot du langage humain qui soit capable de qualifier le bruit survenu le 4 août 2020, à 18h08. Celui qui a duré une poignée de secondes, mais qui a changé Beyrouth à jamais. Le récit de Gilles Khoury.