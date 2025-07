Génocide à Gaza : autopsie d’un tabou (pas vraiment) brisé

Comment dire l'anéantissement d’un monde ? La destruction de son enfance ? La pulvérisation de ses hôpitaux ? L’explosion de son tissu social ? Comment dire la disparition du chemin menant d’un foyer qui n’existe plus à une école réduite en cendres ? L’engloutissement de la mémoire ? Le deuil quand la mort est elle-même assassinée, que mourir en un morceau est un luxe et que les rituels funéraires tout comme les cimetières sont broyés ? Et comment raconter, aussi, les formes de résistance et de solidarité qui se tissent au milieu des ruines, du sang et de la faim ? Ce qu’elles révèlent de la lutte de l’homme pour sauver son humanité ?« Urbicide », « domicide », « écocide », « scolasticide », « culturicide », « futuricide » … Le lexique semble aujourd’hui à court de « cide » pour...

