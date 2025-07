Pourquoi l’économie du « cash » continue de nourrir l’inflation

Rien n’y fait : alors que la livre s’est relativement stabilisée sur le marché parallèle depuis la seconde moitié de 2023, et que l’inflation mondiale n’a pas encore pâti des effets de la guerre commerciale lancée par Donald Trump, les prix continuent de grimper au Liban.Si l’indice des prix à la consommation (IPC) publié ce lundi par l’Administration centrale des statistiques ne traduit qu’une faible progression entre mai et juin (+0,76 %), la hausse est encore de 15 % en rythme annuel (contre 14,44 % en mai) – un niveau équivalent à au taux d’inflation prévu par la Banque mondiale pour 2025. À l’exception des télécommunications (-3,27 %), tous les grands postes ont vu le prix s’envoler sur la période, notamment l’éducation (+30,60 %), les dépenses de santé (+21,70 %) et alimentaires (+20,79...

