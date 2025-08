Ce bruit, ce jour, impossibles à décrire

Il a 90 ans, mais sa mémoire est pourtant intacte, indemne, sans âge. Intouchée par le passage du temps. Sa mémoire est un sanctuaire, une boîte de Pétri hermétique qui contient un quasi-siècle de mémoire du Liban. Né à Beyrouth en 1934, il me répète souvent « avoir tout vu, tout vécu ». Et, surtout, tout entendu. Pour ce grand mélomane et musicien, sa mémoire est avant tout auditive. C’est une caverne où sont, entre autres bruits répertoriés et conservés, ceux qui racontent les nuances de violence dont le Liban a sans cesse été traversé. Ces bruits-là, il les connaît jusqu’à ce jour par cœur. Quand il évoque un épisode de la guerre, ou quelque autre événement sanglant de l’histoire du pays, il s’en souvient d’abord en faisant appel à son ouïe. En y mettant des sons plutôt que des images. Il...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte