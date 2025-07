« Chaque famille de Bint Jbeil est liée à Dearborn » : du Liban-Sud au Michigan, un siècle d’émigration

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Début juillet, le président du Parlement, Nabih Berry, a reçu une lettre. Envoyé depuis le « cœur de la communauté de Dearborn », dans le Michigan aux États-Unis, le courrier énumère « les profondes inquiétudes d’une grande partie de la diaspora libanaise, en particulier les membres de la communauté chiite » quant au vote des expatriés lors des élections législatives de 2026. Depuis 2017, la loi électorale stipule que la diaspora a le droit d’élire six députés dans une circonscription dédiée. L’article 112 est ainsi ardemment défendu par le Hezbollah et le mouvement Amal de Nabih Berry. En face, d’autres partis souhaitent l’abroger pour consacrer le droit de la diaspora à voter pour les 128 députés du pays, comme elle avait pu le faire en 2018 et en 2022 lorsque l’article avait alors été suspendu pour ces deux scrutins législatifs. Dans...

